Лилль, Франция, 23 июня, 2016, 00:32 — ИА Регнум. Футболисты сборной Ирландии обыграли команду Италии в матче третье гоура группового этапа чемпионата Европы-2016. Матч, состоявшийся состоявшийся в Лилле на стадионе «Пьер Моруа», завершился со счётом 1:0.

Reuters Полузащитник сборной Ирландии Роберт Брэйди

Гол в ворота итальянцев на 85-й минуте встречи забил Роберт Брэди.

По итогам матча сборная Италии занимает первое место в группе E с 6 очками. Ирландия, на счету которой 4 очка, занимает третье место.

Обе команды выходят в плей-офф чемпионата. 26 июня ирландцы встретятся в Лионе с командой Франции, а 27 июня Италия сыграет в Сен-Дени против сборной Испании в рамках 1/8 финала.

Напомним, в параллельном матче группы E Швеция уступила Бельгии со счётом 0:1 и теперь покидает турнир. Бельгийцы, занявшие второе место в группе, 26 июня встретятся в Тулузе с командой Венгрии.