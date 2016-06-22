Москва, 22 июня, 2016, 23:28 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин надеется на то, что депутаты сделают всё для проведения честных и открытых выборов. Как передает корреспондент ИА REGNUM, 22 июня глава государства заявил об этом в ходе выступления в Госдуме.

molgvardia.ru Владимир Путин — Президент Российской Федерации.

«Многие политические партии назначили даты своих съездов для представления кандидатов и предвыборных программ. Впереди предвыборная борьба. Рассчитываю, что вы сделаете всё, чтобы выборы прошли честно и открыто. Прошу, чтобы это была не борьба компроматов, а борьба идей», — сказал Владимир Путин.

Президент РФ считает важным, чтобы «все политические силы сознавали ответственность за сохранение стабильности»: «Убеждён, стабильность и доверие — ключевые факторы дальнейшего развития страны. Вы все люди опытные, но ещё раз подчеркну: главным является не партия или кандидат, а избиратели, граждане страны. Именно они наделяют вас властными полномочиями, чтобы страна была эффективным государством. Убеждён, что вы хорошо понимаете задачи России. Вы смогли выработать стандарты парламентской культуры, утвердить их на практике. Для избирателей будет полезно, если политический стиль будет чертой избирательной кампании».

Напомним, 20 июня Центризбирком запустил обратный отсчет времени, оставшегося до выборов в Госдуму. На церемонии присутствовали лидеры основных политических партий.

На старте избирательной кампании глава ЦИК Элла Памфилова поблагодарила представителей парламентских фракций за то, что они уже сообщают о замеченных нарушениях.

«ЦИК старается очень оперативно реагировать на все выявляющиеся нарушения и будет продолжать эту тактику. Мы вместе должны с вами поставить преграду всем тем, кто пытается нечестно, любыми способами прорваться к власти. Здесь все — наши союзники: наблюдатели, пресса. Мы очень надеемся, что партии постараются обеспечить максимальное количество наблюдателей», — сказала Элла Памфилова.

«Политическая система в нашей стране становится более открытой. 14 политических партий примут участие в выборах в Государственную Думу без сбора подписей. Именно конкурентность, открытость и легитимность — важное, что должно быть в этой компании. Я не сомневаюсь, что именно этим принципам мы будем следовать», — отметил на церемонии секретарь Генерального совета «Единой России» Сергей Неверов.

«Цена этих выборов исключительно высока. Или дальше будем корчиться в муках кризиса и социальном расколе, когда две трети страны живет на 15 тысяч рублей и менее в месяц, или все-таки начнем выбираться. В этой связи я хотел, чтобы все прислушались к посланию президента. Тогда обращаясь ко всей стране, он сказал: «Надо провести выборы таким образом, чтобы граждане России им доверяли», — передал 20 июня слова лидера КПРФ Геннадия Зюганова Первый канал.

«Мы должны понимать, что от них, от членов избирательных участковых и территориальных комиссий будет зависеть правильность подсчета голосов. Я надеюсь, что им удастся в новом составе подчеркнуть свою гражданскую позицию, подчеркнуть свою патриотическую позицию и сделать так, чтобы ни у кого не было никаких сомнений в правильности того выбора, который сделают россияне через три месяца», — отметил секретарь президиума партии «Справедливая Россия» Александр Романович.

«Какие бы не были итоги выборов, главный итог: чтобы страна оставалась крепкой, сильной, и никто бы нам никогда не угрожал. В любом случае я хочу, чтобы выборы были такими же светлыми, как это здание сегодня. Над нами теплый летний день, это голубое небо, и чтобы такое же хорошее настроение было бы у нас через 89 дней, когда ЦИК подведет итоги, и 19 сентября утром мы узнаем, кто какое место занял», — отметил еще один участник церемонии в ЦИК, лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 мая в Москве, на всероссийском совещании глав избиркомов субъектов РФ, первый заместитель главы администрации Президента РФ Вячеслав Володин напомнил о задаче, поставленной Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию в декабре 2015 года «обеспечить безусловное общественное доверие к результатам выборов, их твердую легитимность».

Первый замглавы администрации Президента РФ отметил, что в решении этих задач важная роль, несомненно, принадлежит ЦИК РФ, а также региональным избиркомам.

По словам Вячеслава Володина, курс на конкуренцию, безусловно, добавляет работы и избирательным комиссиям, но вместе с тем очень важно, чтобы избиркомы оставались вне политики.

«А вот легитимность выборов — в первую очередь, задача всей системы избирательных комиссий — от ЦИК РФ до участковых избирательных комиссий», — напомнил первый заместитель главы администрации Президента РФ.

Напомним, предвыборные партийные съезды начнутся уже в ближайшие выходные.

Съезд КПРФ соберется 25 июня, съезд «Единой России» пройдет 26−27 июня, съезд «Справедливой России» — также 27 июня, съезд ЛДПР — 28 июня.

Непарламентские партии проведут свои съезды 1−3 июля.

До 12 июля партии, принимающие участие в выборах, должны на своих съездах выдвинуть списки кандидатов и утвердить предвыборные программы.

Прием документов, необходимых для регистрации кандидатов, в Центризбиркоме завершится 3 августа, за 45 дней до дня голосования. Следить за четким соблюдением всех сроков будут члены ЦИК.

20 августа начнется период предвыборной агитации в СМИ. Телеканалы и газеты должны будут предоставить партиям и кандидатам равные печатные площади и эфирное время.

Агитация завершится в ночь на 17 сентября, когда наступит «день тишины». 18 сентября в Единый день голосования вести агитацию также будет запрещено.