Тбилиси, 22 июня, 2016, 22:55 — ИА Регнум. Международная федерация легкой атлетики (IWF) рассмотрит вопрос о дисквалификации сроком на один год федераций тяжелой атлетики России, Казахстана и Белоруссии за нарушение антидопинговых правил. Такое решение было принято на заседании исполнительного комитета IWF сегодня, 22 июня, в Тбилиси (Грузия).

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Ранее функционеры IWF подтвердили положительные результаты тестов на допинг двух российских тяжелоатлеток, а также серебряного медалистам Олимпиады-2012 Апти Аухадова.

Если IWF примет решение о дисквалификации Федерации тяжелой атлетики России, то российские тяжелоатлеты не поедут на летние Олимпийские игры, которые пройдут в этом году в Рио-де-Жанейро.

Напомним, ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) продлила дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), тем самым закрыв российским легкоатлетам доступ на Олимпиаду в Рио. Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал решение IAAF.