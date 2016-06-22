Каракас, 22 июня, 2016, 22:22 — ИА Регнум. Заместитель главы Госдепартамента США Томас Шэннон проводит встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Перед встречей с Мадуро Томас Шэннон, прилетевший в страну во вторник, провел несколько встреч с оппозиционерами. О содержании переговоров Шэннона с венесуэльскими чиновниками и оппозицией официальных заявлений сделано пока не было, сообщает BBC.

ru.delfi.lt Николас Мадуро

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Николас Мадуро на прошлой неделе несколько раз заявил о готовности восстановить полноценный дипломатический диалог с США. Отметим, что именно США являются одним из основных экономических партнеров Венесуэлы.