Вашингтон, 22 июня, 2016, 22:05 — ИА Регнум. Кандидат республиканцев в президенты США Дональд Трамп обвинил своего конкурента Хилари Клинтон в «политике личной наживы и воровства», передает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

«Хиллари Клинтон, возможно, самый коррумпированный человек из когда-либо претендовавших на пост президента Соединенных Штатов», — заявил Трамп. Миллиардер раскритиковал бывшего госсекретаря в управлении Государственным департаментом как своим «личным хедж-фондом».

Бизнесмен повторно озвучил обвинения о том, что решения Клинтон как топ-дипломата США зависели от взносов в Фонд Клинтона и связанных с ними благотворительных организаций.

Трамп коснулся и внешней политики кандидата демократов. Будучи четыре года на посту госсекретаря, Клинтон не смогла воспрепятствовать подъему «Исламского государства» (запрещено в РФ), сохранить жесткие санкции против Ирана и предотвратить хаос в Ливии.

«Ее решения распространяют смерть, разрушения и терроризм», добавил Трамп.

Клинтон и ее команда отрицают обвинения, считая их политически мотивированными. «Единственное, что Дональд Трамп предложил сегодня было больше лицемерной лжи и пикантных теорий заговора», — говорит пресс-секретарь Клинтон Глен Кэплин.