Екатеринбург, 22 июня, 2016, 21:34 — ИА Регнум. В Екатеринбурге в День памяти и скорби горожане зажгли символические свечи в виде монумента Краснознамённой группы, памятника установленному в честь воинского и трудового подвига жителей Свердловска, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Артём Брусницын Свечи на Плотинке 1

Общественники зажгли несколько десятков свечей в форме монумента, который на протяжении почти сорока лет стоял в центре Екатеринбурга на Плотинке.

Напомним, что Краснознамённая группа была установлена на Плотинке в Свердловске в 1974 году, на памятной стеле было закреплено изображение ордена Ленина, которого город и его жители удостоились годом ранее. По распоряжению администрации Екатеринбурга Краснознамённая группа была снесена в ночь с 25 на 26 января 2013 года. На месте монумента власти города установили Олимпийские часы и заверяли, что после реставрации Краснознамённой группы вопрос о её восстановлении будет согласован с гражданами.

Активисты регионального отделения «Суть Времени» провели в 2013 году социологическое исследование, согласно которому 72% опрошенных горожан высказались за восстановление монумента на прежнем месте. Данные исследований многократно подтверждались в ходе интерактивных опросов на городских интернет-порталах и телевизионных передачах. Также более 100 известных и именитых жителей Екатеринбурга высказались за восстановление Краснознамённой группы, подписав «Открытое письмо». Среди них такие известные уральские спортсмены как хоккеист Николай Дураков и биатлонист Сергей Чепиков, а также детский писатель, руководитель детского клуба «Каравелла» Владислав Крапивин.

Тем не менее, до сих пор монумент не был восстановлен, а на каждый запрос общественников чиновники отписывались формальными ответами.

По словам организаторов, акция приурочена ко Дню памяти и скорби.

«75 лет назад началась Великая Отечественная война, которая унесла, в том числе порядка 300 тысяч жизней свердловчан, погибших на фронтах. Но главное — это огромный трудовой подвиг, который совершили жители Свердловска, выковывая меч Победы. Именно за вклад свердловчан в Победу и был установлен монумент. Больно и обидно, что до сих пор не восстановлена Краснознамённая группа. Считаю, что делом чести для нашего города является восстановление монумента на его историческом месте в кротчайшие сроки», — заявил руководитель регионального отделения «Суть времени» Артём Брусницын.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, общественники открыли на Плотинке 22 июня выставку, в которой рассказали как власти европейских стран уничтожают памятники и монументы установленные советским воинам освободителям, за их подвиг и вклад в Победу над фашизмом.