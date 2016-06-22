Париж, 22 июня, 2016, 21:10 — ИА Регнум. Футбольная сборная Португалии сыграла вничью со сборной Венгрии в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы. Игра состоялась сегодня, 22 июня, на стадионе «Стад де Люмьер» во Франции.

Арсений Горбаруков ИА REGNUM Свобода

Счет в игре открыли венгры: Золтан Гера забил на 19-й минуте. Отыграться португальцы смогли только во втором тайме. На 42-й минуте Нани сравнял счет.

Затем началась череда нескончаемых взаимных атак. На 47-й минуте Балаж Джуджак поразил португальские ворота. На 50-й минуте Криштиану Роналду ответил голом в ворота Венгрии.

На 55-й минуте снова Джуджак выводит Венгрию вперед — 3:2. Но Роналду на 62-й минуте оформляет дубль и устанавливает финальный счет 3:3.

Роналду установил новый рекорд на Евро — он стал первым в истории футболистом, который забил в четырех чемпионатах континента. Также в матче с венграми Роналду провел свой рекордный 17-й матч в финальных стадиях чемпионата Европы.

Примечательно, что все три матча в групповом этапе Евро-2016 сборная Португалии сыграла вничью.