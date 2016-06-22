Москва, 22 июня, 2016, 21:07 — ИА Регнум. Прогнозы по основным мировым рынкам ухудшаются. Это приведет к росту конкуренции развивающихся стран, что означает сужение пространства возможностей для экономики России. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 июня заявил макроэкономист Всемирного банка по России Сергей Улатов во время IV ежегодной конференции «Экономическая ситуация в России: ожидания, прогнозы, перспективы».

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«По всем основным рынкам мы этот прогноз ухудшили. Это означает серьезные риски для замедления темпов роста мировой экономики и, в том числе, замедление спроса на российский экспорт», — отметил Улатов.

В настоящее время Всемирный банк прогнозирует годовые темпы роста мировой экономики на уровне 2,4−3% начиная с 2016 г., подчеркнул экономист.

Эксперт также выразил мнение, что даже в том случае, если российская экономика будет опережать общемировые темпы развития, на что возлагаются определенные надежды, «Россия все равно будет увеличивать долю мирового рынка, но будет проигрывать свои рынки развивающимся странами, которые для нас являются основными конкурентами».

Напомним, что 22 июня по инициативе Франко-российской торгово-промышленной палаты состоялась IV ежегодная конференция «Экономическая ситуация в России: ожидания, прогнозы, перспективы», на которой эксперты и представители профильных министерств обсудили стратегии выхода из кризиса и инвестиционные перспективы в России на ближайшие годы.