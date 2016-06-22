Москва, 22 июня, 2016, 18:48 — ИА Регнум. Тема с нехваткой финансирования на лечение рака не уходит с полос изданий. Несмотря на заявления департамента здравоохранения Москвы, что финансирование на обеспечение лекарственными препаратами онкологического профиля предусмотрено в достаточном объеме, онкологи бьют тревогу. Как заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель исполнительного комитета МОД «Движение против рака» Николай Дронов, в столице отмечаются перебои с медикаментами для онкобольных, а заявления депздрава бездоказательны и не соответствуют действительности.

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«Департамент здравоохранения докладывает, что у нас все в порядке. Однако не так давно сообщалось, что есть проблема в организации закупок и не все получается. Тут отчасти они сами себе противоречат. Речь идет не столько о нехватке средств, а о нехватке возможности организовать грамотный менеджмент», — сообщил эксперт.

По данным МОД «Движения против рака», всего на учете по онкологии в столице состоит 250 тысяч человек. Всего в России на учете 3 млн 200 тысяч больных раком. За последние полгода в адрес общественного движения было подано порядка 25 жалоб двух категорий, сообщил Дронов, уточнив, что только за 22 июня поступило три звонка и два письменных обращения. По его словам, пациенты сообщают, что не могут получить рецепт в медицинских учреждениях.

«Дело в том, что врачи понимают, что если нет препарата в аптеке, то нет смысла выписывать рецепт и портить статистику региона», — пояснил он. Также онкобольные жалуются, что не могут отоварить уже выписанный рецепт.

«Последние два годы мы фиксируем рост жалоб из Москвы. До этого были единичные случаи обращений, которые были не столько связаны с жизненно необходимыми ситуациями, а с избыточными желаниями пациентов. Тут стоило бы задуматься о принятии действенных мер, о разработке системы по оптимизации лекарственных препаратов и по обеспечению пациентов препаратами. Также необходимо начать поиск новых источников доходов по данной категории, в частности, подумать о создании пилотных проектов, связанных с лекарственных страхованием и привлечением социально-ориентированного бизнеса в эту сферу. Надо двигаться вперед, и не надо делать вид, что все хорошо», — сообщил Дронов.

Проблемы в области лекарственного обеспечения есть не только в столице, но и во многих регионах России, добавил эксперт. «На мой взгляд, это дискредитирует политику президента по снижению смертности. Если такими темпами пойдет работа по лекарственному обеспечению, то регионы не смогу достичь заявленных показателей», — считает он.

По его мнению, необходимо комплексно подходить к проблеме: поддерживать баланс публичных и частных интересов, организовать подход, основанный на социальной справедливости, и учитывать мнение экспертного сообщества.

Отметим, что сами фармацевты отрицают наличие проблем с лекарственным обеспечением. Как заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева, медпрепараты реализуются согласно плану.

«Были отдельные жалобы, но они решаются в частном порядке. Масштабных проблем в городе Москве не отмечается», — заявила Игнатьева. Об отсутствии проблем, но в частных клиниках, корреспонденту ИА REGNUM заявил и врач-онколог, химиотерапевт, доктор медицинских наук Павел Копосов.

Отметим, ранее начальник управления фармации депздрава Москвы Константин Кокушкин сообщил, что онкобольные в столице полностью обеспечены лекарственными препаратами.

«Финансирование на обеспечение лекарственными препаратами (в том числе онкологического профиля) льготных категорий граждан, проживающих в городе Москве, предусмотрено в достаточном объеме. Мало того, в апреле текущего года правительством Москвы дополнительно выделено на закупки лекарств 5,0 млрд рублей», — заявил он.

В пресс-службе ведомства отметили, что по большой номенклатуре закупленных препаратов имеются складские запасы и регулярно проводятся дополнительные закупки лекарств. «Но на проведение конкурентных процедур в соответствии с действующим законодательством требуются определенные временные затраты», — уточнили в департаменте.

Напомним, онкологи уже неоднократно заявляли о нехватке средств на лечении больных раком. Врачи отмечали, что высокозатратное лечение онкологических заболеваний не сможет «вытянуть» московский городской фонд ОМС.