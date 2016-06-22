Москва, 22 июня, 2016, 19:48 — ИА Регнум. Заявление Украины о привлечении новых инвесторов за счет реформирование системы недропользования в стране, в частности поиска новых газовых месторождений и добычи топлива, является голословным политическим высказыванием и не соотносится с реальным положением вещей. Об этом сегодня, 22 июня, заявил руководитель аналитического центра Фонда национальной энергобезопаности (ФНЭБ) Александр Пасечник в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

mingas.ru Черноморские запасы газа

«Какие инвесторы могут быть, если все инвесторы уже разбежались. В те условия, в которые сейчас нынешняя украинская власть ставит и бизнес, и потенциальных внешних инвесторов… Я думаю, там кроме как политических голословных заявлений дальше ничего не выйдет», — выразил свою точку зрения эксперт.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что министерство экологии и природных ресурсов Украины приступило к поиску вероятных месторождений «голубого топлива». Пасечник отметил, что западные компании уже пытались работать на Украине, но ушли оттуда, осознав тщетность данной затеи.

«Там пытались работать американцы по добычи сланцевого газа. Все это признано было в итоге неэффективным. Все в итоге оттуда ушли. Несмотря на все политические сценарии, коммерции западные компании там никакой не увидели», — сказал руководить аналитического центра ФНЭБ.

В целом украинские власти, начав поиски новых газовых месторождений надеются так поднять всю систему недропользования, в частности сектор добычи газа. Однако такие оптимистичные заявления в то время, когда страна повергнута в глубокий социально-экономический кризис, звучат мягко говоря нереалистично. По мнению Александра Пасечника, сообщать о возрождении газодобывающего сектора еще слишком рано:

«По сути, сейчас о восстановлении сектора добычи газа я бы не стал говорить. Просто по одной причине: данные свидетельствуют о деградации этого сектора. У них снижение серьезное», — объяснил эксперт.

В качестве примера от привел данные Государственной службы статистики Украины от 2015 года. Согласно им, на Украине добыча газа снизилась на 3%. По сравнению с 2014 годом украинцы стали добывать уже меньше 20 млрд кубометров газа в год. А у такой компании как «Укргаздобыча», основного газового предприятия страны, падение произошло почти на 4%, компания добыла 14,5 млрд кубометров газа. Однако на фоне падений добычи «голубого топлива» Киев винит во всем договора о совместной деятельности.

«Сейчас они сетуют о неэффективности якобы договоров о совместной деятельности. Они хотят все расторгнуть, даже действующие. Заключить новые. Но на каких условиях они собираются привлекать новых партнеров. Это все выглядит достаточно эфемерным таким планом. Я в этом очень сомневаюсь. Достаточно сейчас и конъюнктурных рисков, а уж идти в страну с высочайшими политическими рисками едва ли кто захочет», — заключил Пасечник.

Сегодня в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов Украины заявили о том, что ведомство начало поиски возможных месторождений газа. Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил увеличить добычу газа в стране. В связи с этим министр экологии Остап Семерак сообщил:

«Минприроды начало проведения исследования по внедрению новых технологий и проведения разведки возможных газовых месторождений».

Министр подчеркнул, что начатое реформирование системы недропользования на Украине, где важной составляющей является добыча «голубого топлива», нефти и других запасов недр, способствует привлечению новых инвестиций в отрасль, а также сформировать положительный инвестиционный климат.