Москва, 22 июня, 2016, 17:05 — ИА Регнум. В Госдуме высоко оценивают роль нацгвардии, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня. Глава комитета Госдумы по безопасности Ирина Яровая («Единая Россия») отметила, что в принятом Госдумой законе о национальной гвардии идет речь о целом комплексе мер по защите общественных и государственных интересов, по обеспечению целостности государства и противодействия терроризму и экстремизму, защиты государственной границы, оказанию помощи гражданам России в чрезвычайных ситуациях, обеспечении правового режима в контртеррористических операциях. В соответствии с поручением президента России были конкретизированы полномочия, которые касаются действий Национальной гвардии, ситуации с защитой государственных общественных интересов, обеспечения комплекса мероприятий по законности оборота оружия и осуществлению охранной деятельности в России, говорит депутат. Нацгвардия объединяет высокопрофессиональных, мобильных, способных решать самые серьезные задачи для защиты общественных государственных интересов, подчеркнула Яровая.

abnews.ru Национальная гвардиия

Госдума приняла пакет законов о создании Росгвардии. Сотрудники ведомства получат полномочия, которые были у Внутренних войск МВД, ОМОН, СОБР и ЦСН МВД. Так, они смогут задержать людей и проверять документы, при чрезвычайном положении они смогут использовать автомобили граждан для проезда к месту ЧП или преследования преступников, входить в жилище, применять силу, спецсредства и оружие в случае необходимости.