Минск, 22 июня, 2016, 16:58 — ИА Регнум. Белорусские следователи предъявили обвинение местному русофобу и пообещали скорое завершение расследования. Об этом 22 июня заявил председатель Следственного комитета постсоветской республики Иван Носкевич.

ИА REGNUM Фото Эдуарда Пальчиса с митинга прозападных сил в Минске

«Эдуарду Пальчису уже предъявлено обвинение по части 1 статьи 130 «Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни» УК и по части 2 статьи 343 «Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера» УК. То есть, по тем же статьям, по которым выдвигалось в его отношении подозрение, — заявил Носкевич. — Думаю, что, в принципе, все по делу ясно. Само расследование не затянется».

Как сообщает госинформагентство БелТА, Эдуард администрировал интернет-сайт и, по данным следствия, разместил там девять материалов. «Именно они содержат признаки разжигания национальной вражды. Также он, по информации правоохранителей, распространил в сети два порноколлажа», — отметили в агентстве.

Напомним, 8 июня Следком Белоруссии проинформировал об экстрадиции Пальчиса из России, куда он прибыл с Украины, сбежав в октябре 2015 года из-под подписки о невыезде в Белоруссии, будучи фигурантом уголовного дела. После этого он был объявлен в международный розыск, однако украинская сторона не предпринимала должных усилий по выдаче русофоба-порнографа, известного в узких кругах по кличке «Джон Сильвер».

С января Пальчис содержался в Брянском СИЗО и после экстрадиции был взят под стражу в Белоруссии. Уголовное дело расследует УСК по Минску, обвинение подтверждено данными экспертиз. Тем не менее, прозападная оппозиция в Белоруссии требует освобождения Эдуарда, представляя его как поборника «правды», оказавшегося в «когтях ФСБ», а затем и «режима Лукашенко».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля во время «Чернобыльского пути» представители русофобствующей прозападной оппозиции несли плакаты в поддержку Эдуарда Пальчиса и другого его единомышленника, осуждённого в России по статье 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма или публичные призывы к нему») — Кирилла Силивончика. До этого, в январе 2016 года русофобы в Белоруссии добились увольнения учительницы физики лицея в городе Мозырь Екатерины Кашо «за её прорусские посты». При этом в кампании травли, как и в предыдущих случаях политически мотивированных увольнений, участвовали польские и другие зарубежные СМИ, обслуживающие русофобствующую прозападную оппозицию в Белоруссии.