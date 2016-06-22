Волгоград, 22 июня, 2016, 16:43 — ИА Регнум. В Волгограде прошли одиночные пикеты против законопроектов, криминализирующих семью. В понедельник, 20 июня, акция прошла у здания Волгоградской областной администрации, еще один пикет состоялся во вторник, 21 июня, на центральной улице города Аллее Героев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Побежимова ИА REGNUM Центральная набережная Волгограда, 21 июня

Акции проводились с целью привлечь внимание общества и региональных властей к вводимым в российское правовое поле законопроектам, пояснил член Волгоградского регионального совета Общественной общероссийской организации защиты семья «Родительское всероссийское сопротивление» (РВС) Виктор Шилин. Речь идет о проекте закона №953 369−6 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности».

Анна Побежимова ИА REGNUM Виктор Шилин, пикетирующий здание Волгоградской областной думы 20 июня

«Одиночные пикеты в эти дни активистами РВС проводились по всей России, — пояснил Шилин. — Мы вышли против антисемейных законопроектов, которые 21 июня принимались в третьем чтении в ГД. По этим законам под видом декриминализации некоторых статей УК, на самом деле население ожидает криминализация семьи. Если говорить просто: одно и то же правонарушение в отношении чужого человека на улице будет караться штрафом, а в среде близких людей — уголовным сроком».

РВС начинает сбор подписей под обращением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не подписывать законопроект. Волгоградцы уже начали оставлять свои подписи во вторник, 21 июня. Массовый пикет по сбору подписей пройдет в городе в следующее воскресенье, 26 июня, у станции метротрама «Комсомольская». Мероприятие пройдет с 10:00 до 12:00, согласование городских властей получено, сообщил Шилин.

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Жители Волгограда о новых законопроектах не слышали, но узнав, реагировали живо. Многие из них связывали вводимые нормы с продвигаемой в стране ювенальной юстицией: системой норм способствующей разрушению семьи, ставящей права ребенка выше прав родителей и карающей матерей и отцов за воспитание собственных чад.

«Моему 10-летнему сыну в школе рассказали, что он может позвонить по телефону доверия, если я его буду наказывать. Теперь на любое мое замечание он все время напоминает мне, что может позвонить туда и уйти от меня, — эмоционально включился в разговор один из прохожих. — Я уверен: это все звенья одной цепи, это атака на семью!«

Не дочитав плакат пикетирующего до конца, молодой человек воспринял фразу «Родителям за шлепок своему ребенку — уголовное дело без права примириться!» как призыв к действию и начал было возмущаться, но разобравшись подписал обращение к президенту РФ.

Анна Побежимова ИА REGNUM Пикет на Алле Героев 21 июня

Услышав от пикетирующего о новых вводимых нормах, житель Волгограда Алексей Северьянов критические оценил деятельность депутатов Госдумы, назвав нижнюю палату Федерального собрания РФ «шизофренизатором российской правовой системы».

«Это еще один такой пример того, как вместо уже сложившегося юридического подхода начинают приниматься какие-то «спущенные сверху» по сути антиправовые законодательные нормы. Так что же у этих господ за «верхняя инстанция»? Что за «высшее руководство» в нашу неутомимую Думу эти законопроекты спускает?» — Возмущается волгоградец.

Несмотря на проходящие по всей стране протесты, депутаты приняли спорные законопроекты в третьем чтении. Теперь их должны утвердить члены Совета Федерации и подписать президент РФ. Именно в эти инстанции и будут направлены подписи граждан, возмущенных криминализацией российской семьи.

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Между тем резко против вводимых проектом закона №953 369−6 антисемейных норм высказался уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов. «В результате введения в действие названной законодательной новации посторонним лицам за побои и иные насильственные действия, впервые нанесенные ребенку, может быть назначено административное наказание до трех месяцев ареста, а родителям — уголовное наказание до двух лет лишения свободы. Такой подход криминологически не обоснован, а логически — просто абсурден», — считает детский омбудсмен. По его мнению законопроект требует срочной доработки, а также широкого обсуждения с родительской общественностью, в связи с чем Астахов обратился к Председателю Совета Федерации ФС РФ Валентине Матвиенко.