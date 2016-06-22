Пострадавшая в петербургской «Пятерочке» пенсионерка простила охранника
Санкт-Петербург, 22 июня, 2016, 16:39 — ИА Регнум. Пожилая женщина, получившая серьезную травму весной в ходе инцидента в магазине «Пятерочка» в Санкт-Петербурге, заключила мировое соглашение с охранником магазина, который после инцидента находился под арестом. Об этом сообщает из зала Приморского районного суда «Радио Балтика».
Охранник Икромджон Набиханов, гражданин Узбекистана, принес извинения, возместил сумму причиненного ущерба и был освобожден из-под ареста в зале суда. Сумма компенсации не называется.
В то же время второй фигурант дела, заместитель директора магазина Мария Прощалыкина, отказалась заключать мировое соглашение с пострадавшей, и судебный процесс в отношении нее будет продолжен.
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По версии следствия, 19 апреля 2016 года в магазине «Пятерочка» на Стародеревенской улице охранник Икромджон Набиханов безосновательно заподозрил пожилую покупательницу в краже продуктов питания, о чем сообщил замдиректора структурного подразделения ООО «Агроторг» Марии Прощалыкиной.
Когда покупательница вышла за кассу, Прощалыкина потребовала от нее предъявить кассовый чек и показать личные вещи и имеющееся имущество. Пенсионерка отказалась выполнять незаконное требование Прощалыкиной о досмотре вещей. Тогда Прощалыкина дала указание Набиханову ее задержать.
Как считает следствие, после этого Набиханов и Прощалыкина применили насилие, удерживая покупательницу, разрывая ее пакет и вырывая упаковку сыра. «В результате чего женщина потеряла равновесие и упала, получив тяжкий вред здоровью», — говорилось в сообщении Главного следственного управления СК по Петербургу.
Набиханов и Прощалыкина, в зависимости от роли каждого, обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 35, ч. 2 ст. 330, ч. 1 ст. 118 УК РФ (самоуправство, совершенное группой лиц, причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).
Максимальное наказание за самоуправство, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения, — лишение свободы на срок до пяти лет.
Во время следствия Прощалыкина находилась под подпиской о невыезде, а Набиханов — под стражей.