Санкт-Петербург, 22 июня, 2016, 16:39 — ИА Регнум. Пожилая женщина, получившая серьезную травму весной в ходе инцидента в магазине «Пятерочка» в Санкт-Петербурге, заключила мировое соглашение с охранником магазина, который после инцидента находился под арестом. Об этом сообщает из зала Приморского районного суда «Радио Балтика».

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионерка

Охранник Икромджон Набиханов, гражданин Узбекистана, принес извинения, возместил сумму причиненного ущерба и был освобожден из-под ареста в зале суда. Сумма компенсации не называется.

В то же время второй фигурант дела, заместитель директора магазина Мария Прощалыкина, отказалась заключать мировое соглашение с пострадавшей, и судебный процесс в отношении нее будет продолжен.

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По версии следствия, 19 апреля 2016 года в магазине «Пятерочка» на Стародеревенской улице охранник Икромджон Набиханов безосновательно заподозрил пожилую покупательницу в краже продуктов питания, о чем сообщил замдиректора структурного подразделения ООО «Агроторг» Марии Прощалыкиной.

Когда покупательница вышла за кассу, Прощалыкина потребовала от нее предъявить кассовый чек и показать личные вещи и имеющееся имущество. Пенсионерка отказалась выполнять незаконное требование Прощалыкиной о досмотре вещей. Тогда Прощалыкина дала указание Набиханову ее задержать.

Как считает следствие, после этого Набиханов и Прощалыкина применили насилие, удерживая покупательницу, разрывая ее пакет и вырывая упаковку сыра. «В результате чего женщина потеряла равновесие и упала, получив тяжкий вред здоровью», — говорилось в сообщении Главного следственного управления СК по Петербургу.

Набиханов и Прощалыкина, в зависимости от роли каждого, обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 35, ч. 2 ст. 330, ч. 1 ст. 118 УК РФ (самоуправство, совершенное группой лиц, причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Максимальное наказание за самоуправство, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения, — лишение свободы на срок до пяти лет.

Во время следствия Прощалыкина находилась под подпиской о невыезде, а Набиханов — под стражей.