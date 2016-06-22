Рига, 22 июня, 2016, 15:25 — ИА Регнум. В связи с ухудшением ситуации в молочной и свиноводческой отраслях латвийские крестьяне нуждаются в срочной дотации от ЕС, заявил министр земледелия Латвии Янис Дуклавс, сообщает LETA.

Паулюс Поттер. Отдыхающее стадо. 1652

В этой связи, министр на запланированном 27 июня совещании министров сельского и рыбного хозяйства стран ЕС в Люксембурге вновь будет просить об оказании экстренной помощи.

Как заявил министр, Латвия ценит предпринятые Еврокомиссией меры поддержки молочной и свиноводческой отраслей, но для улучшения ситуации в молочной отрасли их недостаточно.

«Латвия считает необходимой мерой дальнейшую целевую финансовую поддержку молочных производителей, так как ситуация по-прежнему очень трудная. В целом на рынке ЕС улучшения не наблюдаются, в производстве молока сохраняется перепроизводство и цены продолжают падать. В Латвии закупочная цена молока упала ниже 190 евро за тонну. Трудности остаются и в свиноводческой отрасли. Поэтому мы продолжим поддерживать требование оказать прямую финансовую помощь производителям молока и свинины», — заявил Дуклавс.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, на данный момент потери латвийских молочников составили 104 млн евро, и если Россия решит продлить ответное эмбарго на продовольственные продукты из ЕС, то потери сельского хозяйства Латвии составят 230 млн евро, заявила замгоссекретаря Министерства земледелия Ригонда Криевиня.

Так, средняя закупочная цена молока в Латвии упала на 27% — до 0,21 евро за килограмм, это самый низкий показатель в ЕС. Закупочная цена свинины в марте 2016 года была на 22% ниже, чем до введения РФ антисанкций.

Напомним, власти Латвии уже обращались за срочной помощью к Евросоюзу запрашивая 20 млн евро. Затем речь пошла уже хотя бы о 13 млн евро. В конце ноября 2015 года Брюссель согласился выделить только 7,7 млн евро.

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