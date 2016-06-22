Москва, 22 июня, 2016, 15:15 — ИА Регнум. Минэкономразвития ожидает в России по итогам 2016 года снижение инфляции — она может составить 5,9%. Об этом на конференции Французской торгово-промышленной палаты заявил замминистра экономического развития РФ Алексей Ведев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

По его словам, уровень инфляции вызывает «наибольший оптимизм». По оценке министерства, она будет на уровне 6%, может быть, ниже — 5,9%, сказал Ведев.

Замминистра также оценил возможный рост экономики страны в 2016 году: он будет на нулевом уровне. «Я оцениваю этот год как плюс-минус ноль», — сообщил Ведев.

Напомним, действующий базовый прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2016 год — 6,5%. Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов на форуме «Единой России» в Магнитогорске заявил, что в 2016 году инфляция в России не превысит 6%. По словам Силуанова, он дал такой прогноз, потому что в 2016 году года инфляция быстро нормализовалась.