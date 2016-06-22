Минск, 22 июня, 2016, 14:50 — ИА Регнум. Задачу по идеологическому воспитанию белорусского общества, которую прежде выполняла коммунистическая партия, сегодня должны взять на себя организации, ратующие за суверенитет и развитие страны. Об этом заявил Александр Лукашенко, выступая 22 июня в Минске на «Всебелорусском народном собрании», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

пресс-служба президента Белоруссии Александр Лукашенко на пятом «Всебелорусском народном собрании»

«Надо понять одно: у нас сегодня нет компартии, которая когда-то была и которая несла огромную нагрузку по идеологическому воспитанию нашего общества. Всё ложится на нас, на вертикаль власти», — сказал глава постсоветской республики.

«Поэтому, поскольку партий-то нормальных ещё настоящих нет, они не сформированы, надо опираться на то, что есть ‑ и наши молодёжные организации, и на наши ветеранские организации, надо опираться на наш союз женщин, на наши профсоюзы, — отметил он. — Надо их использовать для того, чтобы решать те проблемы, которые когда-то решала коммунистическая партия, которая делала немало для того, чтобы страна развивалась».

«Ну коль нет, значит надо заместить, пока не сформировался этот партийный рынок, надо их заместить действующими организациями, которые ратуют за суверенитет и развитие нашей страны», — заключил Лукашенко.