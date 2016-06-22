Магаданская область, 22 июня, 2016, 14:26 — ИА Регнум. Компании Японии высказали заинтересованность участием в совместных с Россией проектах по разведке и добыче угля в Магаданской области. Пресс-служба правительства региона сообщила об этом сегодня, 22 июня.

Александр Дейнека. Добыча угля. 1924

Губернатор Магаданской области Владимир Печеный встретился с делегацией из Японии. Глава японского представительства Хоригути Синъя заявил, что его страна готова участвовать в совместных проектах по разведке и добыче полезных ископаемых на территории России.

Синъя объяснил, что Япония является весьма густонаселенной страной, однако очень бедна минеральными ресурсами. Так, в задачи корпорации JOGMEС, которая также принимала участие в совещании с правительством Магаданской области, входит поставка угля и других минеральных ресурсов из других стран.

«Правительство Японии готово финансировать геологоразведку и проектные работы в совместных предприятиях по добыче полезных ископаемых на территории России. Для этого мы ищем достойных партнеров для сотрудничества, в том числе в Магаданской области», — подчеркнул глава японской делегации.

Представители таких компаний как JOGMEC, JFE Techno Research, а также Институт экономики энергетики Японии (IEEJ) встретились с губернатором региона и обсудили перспективы совместной добычи угля в области. Как заявил Печеный, развитие угледобывающей отрасли перспективно за счет проекта Омсукчанского угольного кластера. Также для этой сферы важно строительство автодороги Омсукчан-Пёстрая Дресва, которая обеспечит выход прямо к морю, и угольного морского терминала. Кроме того, существуют проекты по разработке месторождений бурых углей.

В свою очередь, японская делегация презентовала проекты таких предприятий, специализирующихся на добычи угля, как Северо-Восточная угольная компания», «Колымская угольная компания». Еще японцы рассказали о проектах освоения Ланковского, Мелководнинского и Чайбухинского месторождений бурых углей с их дальнейшей глубокой переработкой.

Магаданская область является одним из тех регионов, который имеет значительные запасы угля. Здесь находится около 43 млрд тонн угля, балансовых — 2,2 млн тонн. Бурые угли здесь занимают основную долю — до 70%. Если говорить о конкретных месторождениях, то японские партнеры обратили свое внимание на Чайбухинское, Ланковское и Мелководнинское месторождения. Здесь находится по 6,3 млн, 137 млн и 505 млн тонн угля. Самым перспективным для разработки считается Чайбухинский блок, так как угли с этого месторождения уникальны, а главное — могут использоваться для комплексной переработки.

Отметим, что японские компании уже не в первый раз высказывают свою заинтересованность угольными проектами на территории РФ. Так, в мае текущего года сообщалось о том, что Япония изучает возможности участия в новых проектах по добыче угля. Как заявил тогда глава угольного и топливного департамента японской компании Nippon Steel & Sumitomo Metal Коитиро Харада, РФ предоставила японской стороне список проектов, например, в Кузбассе, где японские компании могли бы участвовать.

«Мы будем изучать эти возможности», — сказал Харада и добавил, что российско-японское сотрудничество в угледобывающей промышленности сложилось тесно, но, к сожалению, в последние несколько лет количество контрактов сократилось.

Однако, помимо участия в совместных проектах, Япония также заинтересована и в поставках угля из Японии. Глава сырьевого департамента компании JFE Steel Тецума Тиба в мае говорил, что его страна имеет заинтересованность в новых проектах по поставкам российского угля.

Справка ИА REGNUM :

Экономика Японии является одной из самых развитых в мире. Занимает третье место после Китая и США. Однако природа обделила страну полезными ископаемыми, в частности углем. Еще на 1976 год запасы угля здесь составили 8630 млн. Запасы основных полезных ископаемых, за исключением руд свинца, цинка, серебра, серы и барита, составляют менее 1% суммарных запасов развитых капиталистических и развивающихся стран. Поэтому Япония покрывает свои потребности в этих ресурсах за счет импорта и участия в проектах за рубежом. Еще один пример такой энергетической политики: в мае 2016 года сообщалось, что японский банк JBIC может войти в консорциум с Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ), а также одним из российских банков для того, чтобы финансировать проект компании Колмар по добыче и обогащению коксующихся углей на юге Якутии.