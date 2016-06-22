Санкт-Петербург, 22 июня, 2016, 14:24 — ИА Регнум. Депутата петербургского Законодательного собрания от партии «Единая Россия» Светлану Нестерову обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при распределении 25 млн рублей из бюджета города в рамках поправки бюджетно-финансового комитета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 22 июня адвокат обвиняемой Андрей Макаркин.

assembly.spb.ru Светлана Нестерова

Ранее по этому же делу условные сроки и денежные штрафы получили помощницы Нестеровой Вера Шишкина и Татьяна Китова.

«Насколько я понимаю, ранее осужденные в обмен на свободу дали показания на Светлану Нестерову, назвав ее организатором преступной деятельности. Именно поэтому ей предъявлено обвинение, так как других доказательств ее участия нет и быть не может», — заявил Макаркин.

Речь идет о распределении определенной части бюджетных средств Санкт-Петербурга депутатами городского парламента, которые, как правило, направляют их различным фондам и некоммерческим организациям. Упомянутые 25 млн рублей должны были получить организации по защите прав малоимущих «Эдельвейс» и «Солнечный ветер», но суд пришел к выводу, что большая часть указанной суммы до них так и не дошла. Шишкина и Китова получили по 4 года условно и штрафы в размере 100 тыс. и 120 тыс. рублей.

Накануне сотрудники управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти пришли с обысками к их начальнице Светлане Нестеровой, после чего задержали парламентария и, после медицинского освидетельствования, поместили ее в изолятор. Она может провести там и следующую ночь, так как судебное заседание, на котором Нестеровой изберут меру пресечения, вероятно, назначат на завтра, 23 июня. По словам адвоката, Нестерова сейчас чувствует себя удовлетворительно.

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Напомним, Светлана Нестерова заняла второе место на праймериз «Единой России» по партийным спискам в округе №7, то есть, она должна представлять партию на выборах на этой территории. Как ранее корреспонденту ИА REGNUM сообщил врио руководителя регионального исполкома «Единой России» Александр Тетердинко, членство Нестеровой в партии может быть приостановлено, ее выдвижение от «ЕР» на выборах в ЗакС Петербурга теперь под вопросом.

Электоральную судьбу Светланы Нестеровой решит региональный политсовет на следующей неделе при утверждении результатов праймериз.

Добавим, что, согласно части 4 статьи 159 УК РФ, мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет.

Отметим также, что еще один депутат Заксобрания Петербурга — Вячеслав Нотяг — находится под домашним арестом. Его обвиняют в получении крупных взяток от строительной компании.