Екатеринбург, 22 июня, 2016, 14:16 — ИА Регнум. В центре Екатеринбурга на Плотинке общественники открыли приуроченную ко Дню памяти и скорби выставку. Экспозиция называется «Война с памятью о войне». На ней показаны снесённые в Восточной Европе, России и странах бывшего СССР монументы и памятники, посвящённые советским воинам освободителям и Великой Отечественной войне, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Алексеев Выставка на Плотинке 1

Выставку подготовили активисты регионального отделения общественной организации «Суть времени». Также была открыта экспозиция о войне, которую подготовил студенческий патриотический клуб УрФУ «Победа». По словам организаторов, за последние годы в странах бывшего СССР было снесено, уничтожено или разрушено несколько десятков памятников. Также регулярно поступают сообщения об осквернении мемориалов советским воинам в Восточной Европе.

«Цель выставки — напомнить горожанам о скорбной дате, а также рассказать о том, к чему может привести война с памятниками советским воинам», — сообщил координатор регионального отделения «Суть времени» Артём Брусницын.

«Ведётся беспощадная война с памятью о Великой Отечественной войне и о советских воинах, избавивших Европу от фашизма. К чему это приводит? Всем известно, что в странах Прибалтики, а теперь и на Украине проводятся марши пособников Гитлера, именами нацистских прихвостней называют улицы, устанавливают мемориальные доски. Вычёркивая и унижая память о войне и подвиге советского солдата, параллельно идёт ползучая реабилитация нацизма, под разговоры о том, что «на другой стороне своя правда». Правда одна! 22 июня 1941 года лютый и бесчеловечный враг вторгся на нашу землю. Ценой неимоверных усилий и колоссальных жертв нашим предкам удалось одержать победу над «силой тёмной и проклятой ордой». И мы не имеем права забывать эту правду. Те, кто воюет с правдой истории, разрушая памятники — уже развязали войну. К сожалению, подобные процессы мы наблюдаем в России», — сообщил другой участник мероприятия.

По словам Артёма Брусницына, выставка начала работу в 12:00 по местному времени и продолжится до позднего вечера. «В 18:00 участники мероприятия в память о погибших прочитают стихи о войне, а после восьми мы проведём символическое зажжение свечей», — добавил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в память о павших в годы Великой Отечественной войны в центре Екатеринбурга поздно вечером 21 июня прошла традиционная акция «Свеча памяти», а сегодня днём в городе и Свердловской области звучали сирены.

Также на Среднем Урале организована областная молодёжная патриотическая акция «Пост №1». Почетный караул также будет выставлен у мемориалов, обелисков и памятных знаков защитникам Отечества. В Екатеринбурге в Дендрапарке состоялся Митинг Памяти организованный общественной организацией «Наследники Победы — Дети войны», а на Широкореченском мемориале прошла церемония возложения цветов.