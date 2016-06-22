Лондон, 22 июня, 2016, 14:03 — ИА Регнум. Кипрский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике 2010 года Кристофер Писсаридес, работающий в настоящее время в Лондонской школе экономики и политических наук, заявил, что экономика России идёт по стопам Японии, причём перенимает от неё худшие черты: японская экономика стагнировала на высоком уровне, а российская может «застрять» на низком. Об этом Писсаридес сообщил в интервью Bloomberg.

gazprom.ru Нефтяная платформа. Россия

«Главный риск состоит в том, что Россия застрянет на одном месте, как Япония», — сказал Писсаридес.

Экономист оценил российскую экономику как зависимую от экспорта сырья: по его словам, Россия «ведёт себя как страна третьего мира». В этой связи возможное падение нефтяных цен сделает для России «благо», заставив двигать экономику в сторону развитии.

«Это подталкивает экономику в сторону индустриализации и модернизации», — сказал экономист.

Напомним, что в апреле Писсаридес уже высказывал своё мнение относительно российской экономики: он настаивал, что Москва должна отказаться от сырьевой зависимости ради экономического роста. Речь шла об экономических реформах.