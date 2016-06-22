Москва, 22 июня, 2016, 13:41 — ИА Регнум. Хотя идея развития мгновенной передачи информации популярна сегодня во многих странах, и над этим работают ученые Европы, Америки, Китая и даже ряда развивающихся стран, но пока о создании квантовой связи или телепортации можно только мечтать, заявила замдиректора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова, комментируя ИА REGNUM сообщение СМИ о внедрении к 2035 году телепортации.

Olli Henze Кибербезопасность

«Подобная программа разработана в целях повышения информационной безопасности страны, особенно в свете последних разоблачений бывшего сотрудника АНБ Эдварда Сноудена. Сейчас это важно даже не столько с целью защиты от иностранных спецслужб, сколько с целью защиты от недобросовестных предпринимателей, особенно тех, кто занимается созданием и операциями с криптовалютами, либо от фирм, которые не всегда добросовестно используют технологию электронной подписи», — пояснила эксперт.

«Инвестиции в эту отрасль необходимы. В России в 2015 году рынок венчурных инвестиций в долларовом эквиваленте упал на 42%, но, тем не менее, почти 90% объема венчурных инвестиций ($206 млн) было вложено в сферу информационных технологий и безопасности», — привела цифры Мильчакова.

«В мире, который нередко оказывается беззащитен даже перед террористом одиночкой, развитие инвестиций в сферу информационной и кибербезопасности становится жизненно важным. Программа Агентства стратегических инициатив будет обязательно реализована при финансовой поддержке государства и государственных финансовых институтов», — высказала свое мнение эксперт.

Напомним, Государственное Агентство стратегических инициатив по поручению президента и правительства РФ в настоящее время занимается реализацией программы «Национальная техническая инициатива». Согласно этой программе, до 2025 года появится российский язык программирования и будет обеспечена полностью безопасная связь, а к 2035 году реальностью может стать даже передача данных на основе телепортации (идея развития телепортации была популярна еще в СССР и заглохла вместе с его развалом). На реализацию программы будет выделено 10,8 млрд рублей. Однако не вся сумма будет профинансирована государством, возможны также и инвестиции российских частных финансовых институтов и даже некоммерческих организаций.

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