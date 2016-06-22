Москва, 22 июня, 2016, 13:23 — ИА Регнум. Таким образом, отмечают в «Росатоме». международный арбитраж подтвердил добросовестность действий российской компании по исполнению контракта, а вину за срыв договоренностей возложил на болгарскую компанию NEK. Суд удовлетворил главные требования ЗАО «Атомстройэкспорт» по оплате выполненных работ и заказанного оборудования, а также компенсации процентов и судебных издержек, включая оплату услуг адвокатов компании SidleyAustinLLP. Решение, принятое арбитражным судом при Международной Торговой Палате, является окончательным.

rosatom.ru Предприятие «Росатома»

«Для болгар ситуация сегодня складывается вдвойне обидная, — считает заведующий сектором экономического департамента фонда «Институт энергетики и финансов» Сергей Кондратьев. — С одной стороны они ничего не построили, отказавшись от АЭС по нашему проекту. С другой стороны, их сейчас обязывают оплатить не только срыв контракта, но и неустойку за уже поставленные материалы и оборудование, а также уже выполненные работы для этой станции. Я считаю эту ситуацию вдвойне обидной еще и потому, что позже болгарская сторона предложила к реализации альтернативный проект по строительству нового блока на АЭС «Козлодуй», который частично должен был заменить проект «Белене». Но и этот проект постигла та же участь — он тоже не сдвинулся с места. Так для Болгарии сложилась не самая приятная ситуация. Допускаю, что сейчас мы услышим «утешения», что 620 млн евро — это не так уж и много по сравнению со строительством АЭС, мол, стройка вышла бы дороже и прочее, что мы уже много раз слышали от болгарской стороны».

«В целом же за последние несколько лет Болгария отвергла не только этот, но и еще несколько крупных проектов, которые ей предлагала Россия, — это и «Южный поток», и проект нефтепровода из Болгарии в Грецию. В этом плане Болгария потеряла очень много и инвестиций, и будущих доходов, — уверен эксперт. — Я думаю, что Болгарии не стоило вот так все бросать, проще было бы вести все-таки переговоры с Росатомом, а не обрывать отношения в ультимативной форме, отвергая уже заключенные предыдущим правительством договоренности. Увы, у наших братьев-славян такое бывает, когда они готовы сами себе сделать плохо, но при этом совершенно не понятно, с какой целью, да еще когда другой стороне от этого, не сказать, что сильно плохо — Росатом свои затраты, как видим, компенсирует».