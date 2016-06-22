Париж, 22 июня, 2016, 13:24 — ИА Регнум. Глава французской крайней правой партии Национальный фронт Марин Ле Пен заявила, что сам факт проведения Великобританией референдума о возможном выходе этой страны из состава Европейского союза (ЕС) свидетельствует о распаде ЕС. Сама же Ле Пен проголосовала бы за британский выход, пишет газета The Financial Times.

Jean-Etienne Minh-Duy Poirrier Флаги Евросоюза

Ле Пен считает, что у Франции тоже есть причины для выхода из ЕС, причём их гораздо больше, чем у Лондона. О референдуме в Великобритании Ле Пен заявила: «Каким бы ни был результат, его проведение показывает, что ЕС распадается, что трещины есть повсюду».

Французский политик назвала ЕС «тоталитарной организацией», насильно удерживающей страны в своём составе. При этом, как она считает, именно Брюссель должен отвечать за экономическую и гуманитарную стабильность в Шенгенской зоне, в том числе за высокий уровень безработицы и за миграционный кризис.

«Поэтому давайте создадим Европу наций», — предложила она.

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