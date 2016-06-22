Москва, 22 июня, 2016, 12:35 — ИА Регнум. Строительство нового ледового дворца «Кристалл» на территории олимпийского комплекса «Лужники» планируется начать уже в этом году, заявил первый заместитель генерального директора ОАО «Лужники» Эдуард Зернин на заседании Архитектурного совета Москвы. По его словам, уже сейчас есть пул инвесторов, готовых вложить средства в реализацию этого проекта, сообщается на сайте Стройкомплекса Москвы.

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«Уже в этом году мы планируем выйти на стройку и к марту-апрелю 2018 года завершить работы. Возможно, после весны 2018 года останутся пуско-наладочные работы по ледовому оборудованию, однако все основные строительные работы будут завершены до чемпионата мира», — уточнил Зернин.

Он также отметил, что Ледовый дворец будет готов к чемпионату мира по футболу. Ледовую арену планируется строить за счет средств инвесторов, возведение нового объекта не предполагает снос малой арены с ледовой площадкой на территории «Лужников».

«Наши маркетинговые исследования показывают, что в Москве есть острый дефицит ледовых площадок, причем не игровых, а именно тренировочных. Основная функция ледового дворца «Кристалл» будет тренировочной», — заключил первый заместитель генерального директора ОАО «Лужники».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, реконструкцию Большой спортивной арены «Лужники» планируют завершить уже в декабре 2016 года, то есть на полгода раньше намеченных сроков. После реконструкции на обновлённой арене количество зрительских мест увеличится с 78 до 81 тысяч. Трибуны максимально приблизят к футбольному полю.