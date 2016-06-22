Москва, 22 июня, 2016, 12:20 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин надеется на то, что депутаты сделают всё для проведения честных и открытых выборов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня, об этом глава государства заявил в ходе выступления в Госдуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Многие политические партии назначили даты своих съездов для представления кандидатов и предвыборных программ. Впереди предвыборная борьба. Рассчитываю, что вы сделаете всё, чтобы выборы прошли честно и открыто. Прошу, чтобы это была не борьба компроматов, а борьба идей», — сказал Путин.

Он считает важным, чтобы «все политические силы сознавали ответственность за сохранение стабильности»: «Убеждён, стабильность и доверие — ключевые факторы дальнейшего развития страны. Вы все люди опытные, но ещё раз подчеркну: главным является не партия или кандидат, а избиратели, граждане страны. Именно они наделяют вас властными полномочиями, чтобы страна была эффективным государством. Убеждён, что вы хорошо понимаете задачи России. Вы смогли выработать стандарты парламентской культуры, утвердить их на практике. Для избирателей будет полезно, если политический стиль будет чертой избирательной кампании».

Глава государства вновь поблагодарил парламентариев за их работу в VI созыве: «Где бы вы в дальнейшем ни работали, я искренне желаю вам успехов, самоудовлетворения от вашей деятельности. И ещё раз благодарю вас за ответственную работу в парламенте России».

Напомним, 22 июня в Госдуме выступил президент РФ Владимир Путин. Он посетил парламент для подведения итогов работы Госдумы с остальными ветвями власти. О визите Путина в Госдуму стало известно накануне.