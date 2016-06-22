Москва, 22 июня, 2016, 16:22 — ИА Регнум. Закон о садоводческих хозяйствах Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня. Документ регулирует «внутреннюю жизнь» СНТ и ДНП.

Лев Лагорио. Дача. 1892

Прежде всего, документ уточняет порядок расчета членских взносов — прописывается, что такие взносы направляются, в том числе на содержание имущества общего пользования.

В уставе объединения должны закрепить порядок установления размера членских взносов — такой порядок может предусматривать, в том числе установление размера членского взноса в зависимости от площади земельного участка члена объединения или общей площади принадлежащих ему и расположенных на таком земельном участке объектов недвижимого имущества, прописать порядок определения размеров неустойки (пени) в случае несвоевременной уплаты взносов и порядка уплаты такой неустойки (пени). Ее размер не может превышать 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки — увеличение не допускается.

Объединения обязаны предоставить право членам СНТ или ДНП не только знакомиться с документами объединения, но и получать копии таких документов, устанавливается обязанность члена объединения в течение 10 дней со дня прекращения прав на принадлежащий ему земельный участок в письменной форме уведомлять об этом правление объединения.

Утоняется перечень случаев, когда не допускается заочное голосование членов объединения — включаются вопросы о внесении изменений в устав объединения или об утверждении новой редакции устава объединения, о ликвидации или реорганизации объединения, за исключением случая, если общее собрание членов объединения, которое проводилось путем совместного присутствия членов объединения и в повестку дня которого были включены указанные вопросы, не имело кворума.

К компетенции правления садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения относится ведение реестра членов объединения.

Определяется перечень документов садоводческого, огороднического, дачного некоммерческого объединения, которые такое объединение обязано представить для ознакомления члену объединения, гражданину, ведущему садоводство, огородничество или дачное хозяйство, по их требованию. Причем плата, взимаемая объединением за предоставление копий, не может превышать затрат на их изготовление.