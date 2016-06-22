Москва, 22 июня, 2016, 16:11 — ИА Регнум. Пакет законов о создании национальной гвардии Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня. Определяются задачи Росгвардии, их состав, принципы деятельности и полномочия, регламентируются вопросы, связанные с управлением ими, обеспечение социальной защиты военнослужащих Росгвардии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Росгвардия совместно с МВД обеспечивает общественный порядок, безопасность и режим ЧС, участвует в борьбе с терроризмом, экстремизмом, территориальной обороне России, охраняет важные государственные объекты и спецгрузы — их перечень составит правительство РФ. Также нацгвардия оказывает содействие пограничным войскам в охране границ России.

Сотрудники смогут проверять документы, задерживать подозреваемых и проводить их личный досмотр, досмотр их вещей и транспорта, задерживать сбежавших из-под стражи и из психиатрических лечебниц, попытавшихся покончить с собой и уклоняющихся от отбывания уголовного наказания, а также входить в жилые помещения для спасения жизни граждан, обеспечения общественной безопасности и режима чрезвычайной ситуации.

Военнослужащие могут применять оружие и силу без предупреждения — если промедление в их применении без создает непосредственную угрозу жизни и здоровью гражданина или военнослужащего войск национальной гвардии либо может повлечь за собой иные тяжкие последствия.

Сотрудники нацгвардии получают право применять оружие в толпе в целях предотвращения теракта либо освобождения заложников. Военнослужащий не имеет права применять оружие при значительном скоплении людей, если в результате его применения могут пострадать случайные лица, за исключением случаев применения оружия для предотвращения и пресечения теракта, освобождения заложников, отражения вооруженного или группового нападения на важные гособъекты, специальные грузы, которые охраняются войсками Нацгвардии, а также при нападении на собственные объекты нацгвардии.

Предусматривается передача Росгвардии полномочий в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности. Сейчас этим занимается МВД. Ранее выданные удостоверения частного охранника, лицензии на осуществление частной охранной деятельности, разрешения, лицензии, заключения, касающиеся оборота оружия и патронов к нему, признаются действительными до окончания срока их действия.