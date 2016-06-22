Москва, 22 июня, 2016, 10:28 — ИА Регнум. Составлен ТОП-10 региональных авторынков России по реализации LADA XRAY, сообщает «АВТОСТАТ».

auto.tut.by Lada XRAY

Напомним, продажи LADA XRAY начались в России 14 февраля 2016 года.

Лидером по реализации LADA XRAY с февраля по май текущего года является Самарская область, где было продано 484 единицы LADA XRAY.

Второе место досталось Татарстану, где покупателями новинки «АвтоВАЗа» стали 406 человек. Первую тройку замыкает Санкт-Петербург, где была продана 321 единица LADA XRAY.

Почти одинаковое число LADA XRAY реализовано в Подмосковье и Москве (239 и 238 автомобилей соответственно). В Башкирии за указанный период автолюбители купили 232 таких автомобиля. На дороги Челябинской области вышли 210 LADA XRAY. В Нижегородской области было продано 206 автомобилей LADA XRAY. В Пермском крае желающих купить новинку LADA оказалось 195 человек. Замыкает ТОП-10 рынка Свердловская область со 189 приобретенных LADA XRAY.

Отметим, что с февраля 2016 года в России было продано 6,2 тыс. LADA XRAY.