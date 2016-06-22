Якутск, 22 июня, 2016, 09:49 — ИА Регнум. Жители Якутии с 1 июля будут платить за метр капремонта на 60−70 копеек больше. В итоге ежемесячный размер взноса для населения за квадратный метр в деревянных домах составит 3,6 рубля, в каменных домах — 4,2 рубля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства ЖКХ и энергетики республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Капитальный ремонт

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Увеличение минимального размера взноса на капитальный ремонт было одобрено общественными советами при региональном управлении государственного строительного и жилищного надзора и Министерстве ЖКХ и энергетики Якутии.

Как пояснили в ведомстве, индексация минимального размера взноса необходима для реализации программы капитального ремонта в республике. Ранее установленный объём платы не позволяет обеспечить потребность финансовых средств на реализацию программы капремонта: «за последний год стоимость строительных материалов, ремонтных работ, доставка и затраты на ПТН возросли в два раза».

Итоговый размер ежемесячного взноса в министерстве ЖКХ и энергетики Якутии измеряют в пачках сигарет, поясняя: «Если примерно рассчитать, то в жилом помещении площадью 50 кв. м. увеличение размера взноса составит всего 35 рублей, а ежемесячный платеж — 210 рублей, примерно чуть больше двух пачек сигарет».

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Напомним, ранее жители Якутии платили за метр капремонта в деревянных домах 3 рубля, в каменных — 3,5 рубля, размер взноса не менялся с 2013 года. Собираемость средств на капремонты в конце 2015 года составляла 83%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуму РФ внесён законопроект, предполагающий отнесение на уровень правительства РФ решение вопросов о расчете взносов на капремонт и об очередности проведения капитального ремонта. Им предполагается создать основы системы информирования собственников помещений о порядке проведения капитального ремонта, установить обязанность региональных и муниципальных властей передавать в информационную систему ЖКХ дополнительные сведения о ходе проведения капитального ремонта, о критериях очередности капитального ремонта, об изменениях региональных программ.

Для обеспечения защиты прав собственников помещений при аккумулировании фонда капитального ремонта «в общем котле» предлагается определить правила возмещения убытков в результате несвоевременного, некачественного ремонта или его отсутствия региональным оператором в соответствии с гражданским законодательством, а также возложить на регионального оператора дополнительную ответственность в виде пени за неисполнение обязанностей по проведению ремонта в установленные сроки.

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