Москва, 22 июня, 2016, 08:58 — ИА Регнум. Программа «Национальная технологическая инициатива» (НТИ) по созданию в России к 2035 году собственного языка программирования, а также безопасной связи, в основе которой будут лежать квантовые коммуникации, подготовило Агентство стратегических инициатив (АСИ). Также в «дорожной карте» программы прописано внедрение телепортации, пишет газета «Коммерсант».

thinkwithportals.com Телепорт

Отмечается, что АСИ занималось разработкой программы по поручению президента России Владимира Путина. Межведомственная рабочая группа в правительстве при участии вице-премьера Аркадия Дворковича соберётся 22 июня.

Предполагается, что к 2035 году в России будут применяться квантовые вычисления, нейроинтерфейсы и телепортация. В планах АСИ — внедрить систему безопасности информационных и киберфизических систем под кодовым названием «SafeNe». Уточняется, что киберфизическими считаются «умные системы», в которые входят сети вычислительных и физических компонентов, способных взаимодействовать друг с другом. Речь идёт о роботах, самоуправляемых автомобилях, беспилотниках.

Затраты на выполнение программы в ближайшие два года составит около 10,8 млрд рублей: более семи млрд рублей — из федерального бюджета, остальные деньги предполагается получить от частных инвесторов.