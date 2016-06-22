Нью-Дели, 22 июня, 2016, 08:02 — ИА Регнум. В Индии с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе успешно произведен запуск ракеты-носителя PSLV-C34 с 20 спутниками на борту, трансляцию пуска ведут местные телеканалы.

teluguone.com PSLV-C34

Старт ракеты выполнен по плану в 09:26 (06:55 мск) по местному времени с космодрома космического центра имени Сатиша Дхавана. Спутники будут выведены на орбиту Земли по очереди: первый спутник должен отделиться от носителя спустя 19 минут после старта, остальные — в течение следующих 10 минут.

Основной груз ракеты — индийский спутник Cartosat-2 массой свыше 727 кг, предназначенный для наблюдения за поверхностью планеты. Масса остальных 19 спутников составляет 560 кг, из них два аппарата разработаны в университетах и академических институтах Индии, прочие — в США, Канаде, Германии, Индонезии.

Данный запуск — рекордный для Индии по числу спутников.