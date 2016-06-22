Москва, 22 июня, 2016, 10:18 — ИА Регнум. На Болотной площади в Москве прошла масштабная акция «Вахта памяти». Участники вспоминали героев Великой Отечественной войны и прошли памятным шествием до Александровского сада, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM В ритме вальса. Патриотическая акция «Вахта памяти. Вечный огонь»

Дарья Антонова ИА REGNUM

Акцию организовали в Москве 25-й раз подряд. Участники собрались на площади в 23.00. Памятную вахту несли представители молодежных и общественных организаций, военно-патриотических и реконструкционных клубов, поисковых отрядов Москвы и области. Общее число участников превысило 3 тысячи человек.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полевая кухня на Болотной площади

Также на площади собрались тысячи москвичей. Для них организовали полевую кухню, спортивные мероприятия «в военной стилистике» (участники соревновались в надевании противогазов на скорость, учились заряжать оружие), выступление музыкантов с аккордеонами и памятный концерт. На площади представили технику военных лет, устроили интерактивную выставку и открыли кинотеатр.

В рамках вахты участники мероприятия представили новый проект. Это пять историй из жизни простых горожанах Москвы, Ленинграда, Сталинграда, Севастополя и Бреста в день начала войны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Шествие в память о начале войны от Болотной площади до Александровского сада

В 3.20 состоялось памятное шествие от Болотной площади к Александровскому саду, где в 4 часа утра прошла церемония возложения цветов к могиле Неизвестного солдата. В шествии приняли участие глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский и его заместитель Владимир Филиппов, председатель Мосгодумы Алексей Шапошников, ветераны войны, представители молодежных организаций и жители Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Почетный караул перед возложением цветов к Могиле Неизвестного Солдата

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриотическая акция «Вахта памяти. Вечный огонь»

Перед церемонией возложения цветов в Александровском саду включили запись голоса Юрия Левитана, объявившего о начале Великой Отечественной войны. Затем последовала минута молчания. На установленных экранах транслировали записи кинохроники военных лет.