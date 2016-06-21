София, 22 июня, 2016, 00:01 — ИА Регнум. Болгарские власти не рассматривают возможность возобновления проекта строительства АЭС «Белене», а рассчитывают продать построенные российской стороной реакторы для электростанции, за которые суд обязал Болгарию выплатить 620 млн евро. Об этом заявил премьер-министр страны Бойко Борисов, передаёт болгарское издание «Капитал».

dmstr.ru Корпус реактора для АЭС «Белене» (Болгария)

По словам премьера, в качестве одной из стран, к которой Болгария может обратиться с предложением о сделке, рассматривается Иран, и данный вопрос он планирует обсудить во время своего визита в Тегеран, который запланирован на 11 июля.

«Если мы найдём, куда его продать вместе с российской стороной, это будет лучшим решением», — отметил Борисов, добавив, что «все другие варианты являются достаточно сложными в условиях нынешней холодной войны».

«Если мы начнём строить станцию с российским реактором в то время, когда Россия находится под санкциями, это принесёт Болгарии дополнительные проблемы, — сказал болгарский премьер. — Сами представляете: каждый инженер или механик, который должен будет прибыть сюда — каким образом он может быть допущен?».

Намерения болгарской стороны продать два заказанных у российского «Атомстройэкспорта» ядерных реактора, один из которых уже готов, а другой — готов частично, подтвердила также министр энергетики республики Теменужка Петкова. Как заявила она в эфире «Нова ТВ», вынесенное судом решение о необходимости выплаты Болгарией неустойки российской стороне «не нанесёт реального ущерба». По её словам, рынок для подобного вида оборудования существует, и реакторы могла бы приобрести и Индия, где российская компания также ведёт строительство АЭС.

«В течение 30 дней после того, как Национальная энергетическая компания Болгарии получит официальное решение арбитражного суда, мы инициируем переговоры с «Атомстройэкспортом» в целях поиска наилучшего решения для обеих компаний», — сказала Петкова, добавив, что Болгария заинтересована в скорейшем решении вопроса, так как до полного погашения штрафа должна будет платить по 167 тысяч евро в день.

Глава парламентской комиссии по энергетике Делян Добрев, бывший министром экономики и энергетики в первом кабинете Бойко Борисова, когда Болгария отказалась от реализации проекта, заявил, что строительство АЭС «Белене» приведёт к дополнительным затратам для страны, так как новые мощности придётся поддерживать в готовности.

В то же время он отметил, что Болгарии необходимо поддерживать хорошие отношения с производителем, чтобы «вместе выйти из этой ситуации». «Россия не виновата в том, что Болгария, желая всем понравиться, заказала то, о чём ещё в 2008 году было ясно, что она не сможет это оплатить», — сказал Добрев.

Вместе с тем, лидер партии АБВ, экс-президент Болгарии Георгий Пырванов считает, что болгарской стороне всё же следует вернуться к реализации проекта. «У нас уже есть реактор для станции, и вместо того, чтобы думать, что с ним делать — продолжить хранить его на территории России и платить огромные суммы или искать на него покупателя, Болгария может возобновить строительство АЭС «Белене», — заявил он, выступая в Народном собрании.

Пырванов отметил, что отказавшись от ряда крупных проектов, Болгария «из центра энергетической политики на Балканах превратилась в периферию». «Нам не следует дальше пассивно ждать результатов встреч на высшем уровне», — подчеркнул он. По мнению экс-президента, Бойко Борисов мог бы сам инициировать встречу с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить все сложные моменты в отношениях двух стран, которые «рано или поздно придётся разгребать».

Как сообщало ИА REGNUM, Арбитражный суд при Международной торговой палате в Женеве 14 июня обязал Национальную энергетическую компанию Болгарии выплатить российскому «Атомстройэкспорту» 620 млн евро в связи с прекращением реализации проекта АЭС «Белене». Таким образом, суд удовлетворил требования «Атомстройэкспорта» относительно оплаты болгарской стороной заказанного оборудования, уже выполненных работ, а также компенсации процентов и судебных издержек. Вынесенный вердикт является окончательным.

Напомним, в 2005 году в Болгарии был объявлен тендер на завершение строительства атомной электростанции в 3 километрах от города Белене на севере страны, которое было остановлено в 1990 году. Его выиграло российское ЗАО «Атомстройэкспорт». В 2007 году европейские проверяющие признали российский проект соответствующим всем современным техническим требованиям. В январе 2008 года стороны подписали договор о строительстве электростанции. Однако после прихода к власти в республике партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии») проект застопорился, а в марте 2012 года правительство Бойко Борисова приняло решение «заморозить» строительство АЭС «Белене».

В январе 2013 года в стране прошёл национальный референдум по судьбе АЭС «Белене». На вопрос «Должна ли развиваться атомная энергетика в Болгарии посредством строительства новой атомной электростанции?» положительно ответили 61,5% проголосовавших. Решение референдума не было юридически обязательным, поскольку явка избирателей не превысила 60%. Тем не менее, был преодолён минимальный порог в 20%, что обязало Народное собрание Болгарии рассмотреть вопрос о строительстве АЭС. На заседании парламента 114 голосами депутатов против 40 было приняло решение об отказе от реализации проекта.

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