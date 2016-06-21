Берлин, 21 июня, 2016, 20:22 — ИА Регнум. Правящая коалиция Германии согласовала закон о фрекинге — методе добычи сланцевого газа, передает Die Zeit. Последнее слово теперь за федеральными землями ФРГ.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Компромиссное предложение предусматривает, что разведочное бурение газа возможно только с согласия правительств земель, отметил лидер парламентской фракции СДПГ Томас Опперманн.

Так называемый «нетрадиционный фрекинг» (т.е. выше 3 тыс. метров под землей), который экологи особенно критикуют, на неопределенный срок должен быть запрещен. Фракции ХДС/ХСС и СДПГ большинством голосов поддержали законопроект.

Бундестаг, как ожидается, примет замороженный в течение года закон о фрекинге 24 июня. «Этот закон как бы исключает фрекинг в Германии», — отметил заместитель председателя ХДС Армин Лашет.

Согласно законопроекту, при разведочных бурениях экспертная комиссия должна составить отчет, но решение остается за Бундестагом. «Я думаю, что мы обеспечиваем безопасность для бизнеса, но прежде всего для защиты граждан», — говорит Опперманн.