Екатеринбург, 21 июня, 2016, 20:13 — ИА Регнум. В Екатеринбурге активисты вышли на одиночные пикеты против принятия федерального законопроекта № 953 369−6.Об этом сообщила активистка студенческого патриотического клуба «Победа» Мария Шевченко корреспонденту ИА REGNUM.

Мария Шевченко Екатеринбург Администрация 1

Одиночные пикеты прошли у здания городской администрации Екатеринбурга и законодательного собрания Свердловской области. В пикетах приняли участие активисты клуба «Победа» УрФУ и «Родительского всероссийского сопротивления» (РВС).

«Проект закона предлагает декриминализовать статью 116 УК РФ и наказывать за лёгкие побои в административном порядке. Однако эти изменения не будут касаться родственников по отношению к которым будет применяться уголовное преследование, также например, как к экстремистам. Выходит, что лёгкая потасовка между чужими людьми на улице может закончиться административным штрафом, а невинный шлепок матери разбаловавшемуся ребёнку может закончиться уголовным преследованием. Это настоящая дискриминация», — сообщил представитель свердловского отделения РВС Евгений Каканов.

Напомним, что подобные одиночные пикеты против принятия законопроекта прошли во многих городах России. В Уральском федеральном округе одиночные пикеты прошли в Ханты-Мансийске, Кургане, Миассе и Нижнем Тагиле.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Государственная дума России приняла в третьем чтении законопроекты, против которых активно выступали общественники и представители родительских организаций. Ранее Общественная палата России дала проектам законов отрицательный отзыв и не рекомендовала их принимать в таком виде.