Минск, 21 июня, 2016, 19:52 — ИА Регнум. «В январе-мае 2016 года организациями всех форм собственности построено 17,9 тысячи новых квартир. Введено в эксплуатацию 1 559 тысяч квадратных метров общей площади жилья», — сообщает Национальный статистический комитет Белоруссии.

Юрий Степанов. Строители. 1963

Для состоящих на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан введено в эксплуатацию 564,5 тысячи квадратных метров общей площади (36,2% от общего объема введенного жилья). В статкомитете отметили, что из общего объема введенного жилья для состоящих на учёте построено 386,2 тысячи кв. метров с использованием государственной поддержки. Построено в городских многоквартирных домах 323,9 тысячи кв. метров, а на селе введено в эксплуатацию 420,3 тысячи кв. метров общей площади жилья (27% от общего ввода по республике).

Отметим, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём жилищного строительства в Белоруссии рухнул почти на 28%. При этом, реагируя на сокращение платежеспособного спроса (хотя власти настаивают на росте доходов населения), существенно упали цены на первичном и вторичном рынках жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Лукашенко распорядился сократить категории населения, которые могут рассчитывать на льготы при строительстве жилья. Он также принял меры по ограничению расширения жилой застройки в Минске, пытаясь таким способом сдержать трудовую миграцию из депрессивной провинции. В итоге миграция не остановилась и появились жалобы минчан на «уплотнение».