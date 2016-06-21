В Нижнем Тагиле прошёл пикет против антисемейных законов
Нижний Тагил, Свердловская область, 21 июня, 2016, 19:50 — ИА Регнум. В Свердловской области около здания городской администрации Нижнего Тагила прошел одиночный пикет против федерального проекта закона №953 369−6. Об этом сообщила руководитель регионального отделения общественной организации «Родительское Всероссийское Сопротивление» Евгения Краснослободцева корреспонденту ИА REGNUM.
По словам активистки, рассматриваемые законопроекты дают возможность откупаться штрафом от уголовной ответственности. Она считает, что ФЗ №953 369−6 дискредитирует институт семьи: действия, причинившие физическую боль, но не повлекших ущерба здоровью, предлагается считать только административным нарушением, если вы не близкие родственники. Евгения Краснослабодцева уточнила, что если ребёнка шлёпнет по попе соседка — это не считается уголовным преступлением, а вот если шлёпнет мать или другой родственник, то против него могут начать уголовное преследование.
«Основная масса граждан искренне удивляется — жители не могут поверить, что правительство может принимать настолько чудовищные законы», — сообщила она.
Напомним, что 20 и 21 июня одиночные пикеты прошли в 40 крупных городах Российской Федерации от Калининграда до Владивостока, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, Государственная дума России приняла в третьем чтении законопроекты, против которых активно выступали общественники. Также парламентарии не приняли к сведению заключение Общественной палаты России, которая дала проектам законов отрицательный отзыв и не рекомендовала их принимать в таком виде.