Нижний Тагил, Свердловская область, 21 июня, 2016, 19:50 — ИА Регнум. В Свердловской области около здания городской администрации Нижнего Тагила прошел одиночный пикет против федерального проекта закона №953 369−6. Об этом сообщила руководитель регионального отделения общественной организации «Родительское Всероссийское Сопротивление» Евгения Краснослободцева корреспонденту ИА REGNUM.

Михаил Моторин Нижний Тагил Администрация 1

По словам активистки, рассматриваемые законопроекты дают возможность откупаться штрафом от уголовной ответственности. Она считает, что ФЗ №953 369−6 дискредитирует институт семьи: действия, причинившие физическую боль, но не повлекших ущерба здоровью, предлагается считать только административным нарушением, если вы не близкие родственники. Евгения Краснослабодцева уточнила, что если ребёнка шлёпнет по попе соседка — это не считается уголовным преступлением, а вот если шлёпнет мать или другой родственник, то против него могут начать уголовное преследование.

«Основная масса граждан искренне удивляется — жители не могут поверить, что правительство может принимать настолько чудовищные законы», — сообщила она.

Напомним, что 20 и 21 июня одиночные пикеты прошли в 40 крупных городах Российской Федерации от Калининграда до Владивостока, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Государственная дума России приняла в третьем чтении законопроекты, против которых активно выступали общественники. Также парламентарии не приняли к сведению заключение Общественной палаты России, которая дала проектам законов отрицательный отзыв и не рекомендовала их принимать в таком виде.