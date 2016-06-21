Санкт-Петербург, 21 июня, 2016, 19:19 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Санкт-Петербурга отказала в проведении референдума о правомерности присвоения мосту на юго-западе города имени первого чеченского президента Ахмата Кадырова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сегодня, 21 июня, депутат регионального парламента от «Яблока» Борис Вишневский.

Игорь Павловский ИА REGNUM Мост

Мост через Дудергофский канал 16 июня уже получил наименование в честь Ахмата Кадырова согласно решению губернатора Георгия Полтавченко, который принял его, опираясь на рекомендацию Топонимической комиссии. «Яблочники» собрали инициативную группу и подали в горизбирком заявку на референдум.

На голосование предлагалось вынести три вопроса: согласны ли горожане с тем, что указанный мост нельзя называть в честь Ахмата Кадырова; согласны ли они с тем, что наименования элементов улично-дорожной сети нужно отнести к полномочиям парламента; согласны ли они с тем, что присвоение любых имен дорогам и улицам должно учитывать мнение петербуржцев.

По словам Вишневского, основания для отказа в референдуме были «абсурдными», они касаются неверного оформления заявки. «Яблоко» готово подготовить новый пакет документов и параллельно обжаловать решение петербургского горизбиркома в Центральной избирательной комиссии.

«Мы подадим документы снова на следующей неделе. Одновременно, думаю, будем обжаловать решение в ЦИК, так как, к сожалению, горизбирком, на мой взгляд, вышел за рамки закона. Они на самом заседании подтверждали, что закон не высказывает никаких требований к оформлению протокола заседаний инициативной группы. А отказать они нам могли только в том случае, если мы нарушили закон», — заметил Вишневский. Он убежден, что избирком Петербурга выполнял политическую, а не юридическую задачу. «Ничего странного в этом решении нет», — добавил депутат.

30 мая Топонимическая комиссия комитета по культуре Петербурга рекомендовала назвать мост через Дудергофский канал в честь Ахмата Кадырова. Инициатором этого выступили общественные организации «Милосердие», «Невские берега» и «Сильная Россия». Противники названия собрали митинг на Марсовом поле, согласованный с городскими властями, на который пришло несколько сотен человек.

Георгий Полтавченко уже заявил, что его удивляет разгоревшийся скандал вокруг этой темы, так как Ахмат Кадыров является Героем России, так что градоначальник не понимает, «какие тут могут быть недоумения». Заметим, год назад Полтавченко считал, что называть именем Кадырова улицу в Петербурге не стоит, так как Ахмат Кадыров и его деятельность не имеют отношения к северной столице.