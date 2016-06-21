Симферополь, 21 июня, 2016, 17:40 — ИА Регнум. В Крым через Москву (а не через Киев, как требует Украина) прилетели правозащитники из США. По их словам, цель визита — узнать правду о Крыме и рассказать об этом в своей стране. Делегацию возглавил президент Центра гражданских инициатив Шэрон Теннисон. В состав делегации входят американские общественники, экс-чиновники, преподаватели, врачи из Вашингтона, Сейлема, Сан-Франциско и Нью-Йорка, а также бывшие сотрудники американских спецслужб, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Дейнека. Крымский пейзаж. 1930

Они уже встретились с учителями в нескольких школах Симферополя и намерены посетить Севастополь. По их словам, правозащитники не испытывали никакого давления со стороны правительства США, когда заявили, что собираются в Крым. Так ответил журналистам на вопрос о возможном «давлении» экс-сотрудник ЦРУ, основатель организации ветеранов американской разведки Раймонд Беркли Макговерн.

«Не беспокойтесь. У нас есть конституция и первая поправка о правах. Если что-то случится, мы устроим большой шум, — сказал Макговерн. — Мы будем писать в блогах и на своих сайтах правду о Крыме, но большая проблема — как пробиться через цензуру американских СМИ».

По словам членов делегации, они многого не знали о Крыме. Оказалось, что из-за санкций крымчане прервали «гуманитарный обмен» с США: крымские школьники и учителя более не посещают Америку, не принимают американцев по программам культурного обмена и в Крыму.

«Я поражена тем, что Крым в изоляции и сюда не ходят корабли из других стран. Я не представляла, что прервались гуманитарные обмены, — рассказала полковник в отставке Энн Райт. — Я была в Иране, Ираке, Ливии, Кубе, Северной Корее — везде, где США ввели санкции. Санкции никогда не работали, но правительство США снова и снова пытается их ввести, чтобы люди изменили политические взгляды. Я восхищаюсь мужеством крымчан, которые продолжают гнуть свою линию, а не делать то, что «мы» хотим».

Свой визит правозащитники назвали «личным прорывом блокады». Они согласны с тем, что санкции Запада и различные блокады со стороны Украины нарушают права крымчан.

«Мы считаем, что это является нарушением прав человека и наш приезд — это прорыв блокады на личном уровне», — заявила экс-сотрудник Госдепартамента США Элизабет Мюррей.

Правозащитники оценивают возможность потепления отношений между США и Россией в ближайший год как маловероятную.

«Отношения США и РФ будут оставаться плохими, политикам выгодно использовать напряженность в своей кампании. Американским политикам всегда нужен враг, иначе они не могут убедить своих граждан расплачиваться за безопасность», — полагает бывший военный армии США Энн Райт.