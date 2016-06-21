Москва, 21 июня, 2016, 17:23 — ИА Регнум. Принято решение о развитии промышленной зоны, примыкающей к Киевскому вокзалу и Третьему транспортному кольцу: здесь появится жилье с необходимой для него социальной инфраструктурой и места приложения труда, заявил глава Стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин, сообщает портал ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

«На этом месте будет комбинированная, сбалансированная застройка. Однако о конкретных цифрах пока говорить рано», — уточнил Хуснуллин. Заместитель мэра добавил, что пока предстоит проработать вопросы транспортного обеспечения данной промышленной зоны.

В ведомстве напомнили, что промзоны занимают 18,8 тысяч га, из которых более 4,3 тысячи га могут быть реорганизованы.

Сейчас строительство развернуто уже более чем на 20 площадках. Наиболее значимые объекты — это промзоны «ЗИЛ», «Серп и Молот», «Ленино», «Перово», «Верхние котлы», территория бывшего Тушинского аэродрома. Часть территорий полностью реорганизуют, на других сохранится производство.

Программа застройки позволит обеспечить горожан дополнительными жилыми площадями, объектами соцкультбыта, дорогами, парковками, заявляют в департаменте. Кроме того, улучшится ситуация на дорогах, появятся новые рабочие места.

По словам Хуснулина, промзоны являются единственными доступными «территориями развития» для старой Москвы. Наряду с Новой Москвой на них приходится основной ввод недвижимости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно планам столичных властей, реновация ждет несколько десятков промзон. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что у столичных властей нет планов полностью выводить промышленные предприятия за черту города.