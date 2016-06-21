Екатеринбург, 21 июня, 2016, 20:24 — ИА Регнум. В Екатеринбурге дольщики жилого комплекса «Кольцовский» уже больше года борются за достройку своего дома. Объект на улице Бахчиванджи, 15, планировалось сдать к концу 2014 года. Но когда одна из секций была уже почти готова, строительство остановилось. Более 150 семей до сих пор не получили жилья, в строительство которого вложили все свои сбережения.

Alan Levine Кирпич

Летом 2015 года работы на объекте были приостановлены. Пайщики забили тревогу. За помощью они обратились в прокуратуру, к областным властям, в партию «Единая Россия» и даже к Владимиру Путину. Из Управления президента России по работе с обращениями граждан и организаций из жалобы перенаправили на областной уровень. А позднее одна из пайщиц получила ответ из регионального Департамента государственного жилищного и строительного надзора. В нём говорилось, что строительство четырёхсекционнного дома было начато 7 октября 2013 года, а приостановлено в июле 2015-го. При этом уведомлений о возобновлении строительства в департамент не поступало.

Кроме того, в департаменте заверили заявительницу, что застройщик — ООО «Агентство недвижимости «Базис» — не нарушил законодательство о долевом строительстве. Также в ведомстве не нашли оснований для внеплановой проверки застройщика.

Не смогла вступиться за дольщиков и прокуратура Екатеринбурга. В надзорном ведомстве не нашли оснований для принятия мер прокурорского реагирования.

К лету 2016 года терпение дольщиков иссякло. Часть из них вселилась в недостроенное жильё и начала голодовку. Как сообщает телеканал «Вести-Урал», всего акция протеста собрала семерых пайщиков. Голодать люди намерены до полной сдачи объекта.

Широкий общественный резонанс поспособствовал активности областных властей. Чиновники выяснили, что причиной приостановления строительства жилого комплекса стало банальное отсутствие денег. Но сегодня, 21 июня, областной Минстрой отчитался о том, что нашёл инвестора, который готов достроить жилой комплекс «Кольцовский». Финансированием объекта займётся ООО «Урал». Если всё пойдёт так, как намечается, то объект удастся сдать уже в начале 2018 года.

По данным Минстроя, все 152 квартиры уже распроданы. Но собранных денег не хватило для строительства объекта. Ещё необходимо 130 миллионов рублей (80 для завершения строительства, а ещё 50 для подземного паркинга, предусмотренного проектом.

Но не всё так просто. По данным того же Минстроя, инвестор готов вложить свои деньги в проект лишь в том случае, если ему передадут под строительство земельный участок на Уралмаше. Начать строительство на ней он готов не позднее 1 января 2017 года. В это же время он, как ожидается, сможет выйти и на достройку ЖК «Кольцовский». Впереди большая работа по подготовке и корректировке необходимых градостроительных документов.

«Первостепенная задача сейчас — совместно с пайщиками, инвестором найти 80 миллионов рублей на строительство. Земельный участок ЖСК «Комиссар» позволяет инвестору заработать средства, которые можно будет направить на достройку ЖК «Кольцовский», — заявил министр строительства Сергей Бидонько.

Но пайщики ЖК «Кольцовский» не верят в то, что строительство скоро возобновится. Более того, они опасаются, что после выборов про них просто забудут. Кроме того, по их словам, объект необходимо приводить в порядок уже сейчас. По стенам пошла плесень, и люди опасаются, что это скажется на состоянии уже построенной части объекта.

Есть и ещё один нюанс, который смущает дольщиков. Министр Бидонько заявил, что представители министерства якобы «раз в две-три недели» встречаются с инициативной группой пайщиков и совместно ищут варианты достройки объекта. Опрошенные корреспондентом ИА REGNUM дольщики опровергают эту информацию. Они уже разочаровались в помощи на местном уровне. Единственный, по их мнению, человек, который может реально помочь им — это Владимир Путин. Пайщики обращаются к нему за помощью и надеются на то, что он сможет их поддержать.