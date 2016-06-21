Волгоград, 21 июня, 2016, 16:59 — ИА Регнум. В Южном Федеральном округе установилась очень жаркая погода. Столбики термометров в дневные часы переваливают за отметку в +40 градусов. Так, в Волгоградской области накануне было объявлено очередное экстренное предупреждение. Как сообщили ИА REGNUM в региональном МЧС 21 июня, в связи со сложившимися погодными условиями существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жаркий день

Как сообщил Волгоградский ЦГМС, в ближайшие дни самый высокий класс горимости леса — пятый — прогнозируется в восточных районах Волгоградской области (Палласовском, Николаевском, Быковсковском и Старополтавском и в отдельных южных (Котельниковском, Октябрьском). В большинстве районов северной и южной половины области, а также в Волгограде ожидается 4 класс горимости леса.

О том, что на территории Волгоградской области складываются неблагоприятные погодные условия в плане пожарной безопасности, жителей региона предупреждали уже не раз. В преддверии текущих выходных было объявлено «штормовое предупреждение» о высокой горимости леса. Также в настоящее время в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим.

Прогнозы синоптиков отчасти успокаивают. Ожидаемые в регионе дожди, возможно, ненадолго принесут прохладу, но ненадолго. Ночью температура воздуха не опустится ниже +18…+23ºС, а днем столбики термометров поднимутся до +28…+33ºС, местами до +38ºС.

Кратковременные дожди придут и в Астраханскую область, но температура воздуха днем также будет приближаться к отметке в +38 градусов. Снизятся показания термометра только к концу недели. Зной уже успел принести массу неприятностей жителям региона. За прошлые выходные в одну только больницу имени Кирова было доставлено десять астраханцев, получивших тепловой удар, сообщает ГТРК «Лотос». Также отмечено несколько случаев обмороков во время массовых мероприятий, организаторы которых почему-то решили проводить их в дневное время.

Дополнительные меры по защите военнослужащих от тепловых ударов и предотвращению возгорания на военных объектах приняло командование Каспийской флотилии. Специалисты медицинской службы постоянно следят за состоянием здоровья личного состава на предмет перегрева, проведены занятия по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим от жары. Военнослужащим запрещены длительные построения на открытом воздухе, а также полевые занятия и работы на верхних палубах кораблей во второй половине дня. После обеденного перерыва и послеобеденного отдыха все занятия проводятся в помещениях оборудованных системами кондиционирования воздуха или под навесами.

Особой заботы и внимания в летний зной требует не только человеческий организм, но и продукты питания, которые от высокой температуры воздуха и неправильного хранения приходят в негодность. Например, хлеб. О правилах хранения «второй картошки» напомнил астраханский Роспотребнадзор. В ведомстве отметили, что в жаркое время года пшеничный хлеб может заболеть. Заболевание тягучей болезнью вызвано размножением картофельной палочки, которая попадает в зерно еще на стадии обмолота. Поэтому жителя региона советуют приобретать хлеб и булочные изделия в стационарных предприятиях торговли, где созданы условия для хранения данной продукции, а дома храните хлебобулочные изделия в тканевых («дышащих») мешочках, а если температура воздуха в квартире более +20 градусов Цельсия, то в холодильниках.

Экстренное предупреждение по сильной жаре краевое МЧС объявило сегодня и на Кубани. По данным синоптиков, на Черноморском побережье в районе от Анапы до Джубги ожидается сильная жара 37 °C. В ведомстве рекомендуют не разводить костры и избегать открытых солнечных мест.

В Адыгее столбики термометров днем поднимаются до +36 градусов Цельсия, в Калмыкии — до +38º, а в отдельных районах до 41ºС. На сегодня в степной республике из-за чрезвычайной пожароопасности пятого класса уже четыре района республики (Юстинский, Малодербетовский, Кетченеровский, Октябрький) функционируют в режиме повышенной готовности. Запрещено разведение костров, сжигание твёрдых бытовых отходов, мусора, стерни, пожнивных и порубочных остатков, сухой травы, листвы и камыша, проведение всех видов пожароопасных работ.

Не обошло палящее солнце и Ростовскую область. Здесь в ближайшие два дня ожидается чрезвычайная пожароопасность самого высокого — пятого — класса. Спасаются люди от изнуряющего зноя, кто как может: под кондиционерами, поедая мороженное, литрами потребляя прохладительные напитки. Привлекают горожан и водоемы, которые не всегда оборудованы для купания. Такой отдых часто заканчивается плачевно. Только на Дону за прошедшие выходные в реках, прудах и оросительных каналах утонули шесть человек.

По прогнозам синоптиков, ожидать понижения температуры воздуха следует не раньше 24 июня.