Москва, 21 июня, 2016, 16:44 — ИА Регнум. С 24 июня по 10 июля в Москве пройдет фестиваль «Московской мороженное, сообщается на портале правительства Москвы. Помимо привычных сортов, посетителям предложат пломбир с беконом, мороженое из халвы, зелёного чая и с начинкой из картофеля с жареным луком. Посетителей праздника также научат самостоятельно готовить лакомство на фреоновой плите.

ayeletphotography Мороженое

В рамках фестиваля откроют 32 площадки, ярмарки охватят все округа Москвы. Например, на Болотной площади, Арбате, Площади Революции, в Новопушкинском сквере, Лаврушинском и Камергерском переулках, а также на Никольской улице, Кузнецком Мосту и Тверском бульваре появятся деревянные шале с традиционными и оригинальными сортами мороженого.

Всего в разных районах Москвы установят свыше 180 ярмарочных домиков и более 200 «морозных» арт-объектов в виде фигур сказочных обитателей севера, выбранных символами «Московского мороженого». Это двухметровых пингвинов с ярким окрасом и белые медведи-сладкоежки.

«Стоимость стограммовых вафельных рожков колеблется от 80 до 140 рублей. Цена авторского мороженого — от 180 до 240 рублей», — отметил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Перед покупкой экзотических вариантов мороженого, посетителям обещают устроить бесплатную дегустацию. Организаторы пояснили с какими вкусами и компонентами в данном случае познакомят москвичей. Например, мороженое с беконом будет «специфически сладко-соленым», внутри лакомства по-сирийски обнаружится корень орхидеи, мороженое с картофельным пюре заливают взбитыми сливками с яйцом, п по-тайски — готовят на фрионовой плите в течение трех минут.

Посетителей пригласят принять участие в открытом мастер-классе: узнать о профессиональных секретах поваров и приготовить мороженое самостоятельно. Отдельно представят так называемое «портретное» мороженое с изображением Владимира Маяковского, Мэрилин Монро и популярными персонажами из кинофильмов. Оценить вкус известных личностей можно будет на Манежной площади столицы. В ассортимент добавят и другие десерты неожиданной формы.