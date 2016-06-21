Вашингтон, 21 июня, 2016, 15:28 — ИА Регнум. В поведении девочек, которые увлечены мультфильмами «Диснея» о принцессах, формируются стереотипы, мешающие им в будущем заниматься наукой и бизнесом, к таким выводам пришли ученые из США, сообщает издание Child Development.

pixabay.com Принцессы

Сара Койн и ее коллеги из университета Бригэма Янга в штате Юта наблюдали за поведением 100 девочек и мальчиков старшего детсадовского возраста. Почти все девочки и 85% мальчиков регулярно смотрели мультфильмы из цикла «Диснеевские принцессы», после чего ученые предлагали им разные задачи, например, разделить игрушки и предметы на те, что подходят девочкам и мальчикам.

При этом больше половины девочек спустя некоторое время выбирали для игр исключительно кукол-принцесс, а вот мальчики оставались к таким игрушкам почти равнодушны, куклы заинтересовали лишь 4% из них.

Уже через 12 месяцев специалисты отметили, что девочки начинали считать себя непреодолимо отличающимися от мальчиков. Например, они стали бояться испачкаться, таким образом избегая открывать для себя новые явления.

Однако наиболее опасно, по мнению психологов, то, что девочки не проявляли интереса к изучению математики и естественных наук, так как не считали эти знания интересными для женщин. В дальнейшем, считает Койн, это может повредить карьере и развитию детей.

Выход психологи видят в том, чтобы родители обеспечивали чадам гармоничное развитие, сочетая мультфильмы и игры в принцесс с другими занятиями, не навязывающими детям стереотипов об исключительно женском или мужском поведении.