Москва, 21 июня, 2016, 14:40 — ИА Регнум. На Ленинградский вокзал Москвы сегодня, 21 июня, приехали 160 детей из лагеря «Парк-отель Сямозеро», получившего печальную известность после гибели отдыхавших в нём ребят на Сямозере (Карелия). Детей сопровождали воспитатели и сотрудники МЧС России. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Unsplash Путешествие на поезде

Ребята приехали в Москву утром. Во время поездки они находились под наблюдением врачей и психологов.

«Для встречи подростков на вокзале была развернута оперативная группа ГУ МЧС России по г. Москве. Оказать психологическую помощь ребятам прибыли и 18 психологов чрезвычайного ведомства», — сообщили в пресс-службе.

На вокзале к приезду детей была подготовлена бригада Центра экстренной медицинской помощи. Также сюда были направлены четыре бригады скорой помощи.

Вышедших из поезда ребят отвезли на автобусах в 26 московских центров соцзащиты. Здесь они будут переданы родителям и опекунам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июня на Сямозере в Карелии погибли дети. Это случилось во время шторма, о котором предупреждали метеорологи. Ребята под руководством вожатых отправились на водную прогулку, во время которой поднялся сильный ветер, перевернувший лодки. 14 детей погибли. По факту гибели детей было возбуждено уголовное дело.

21 июня официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Владимир Маркин заявил, что сотрудниками правоохранительных органов задержан глава регионального управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко, подозреваемый в халатности.