Москва, 21 июня, 2016, 14:00 — ИА Регнум. Столица готовится к празднованию Дня молодежи. Театральные фестивали, спорт и арт-проекты, конкурсы, дискотеки и концерты ожидают посетителей в столичных парках, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Музеон

Так, 25 июня в Парке Горького можно будет познакомиться с технологиями будущего на аттракционах погружения в виртуальную реальность и стать участником фильма, запись которой загрузят на канале парка на YouTube. В «Музеоне» состоится концерт поп-группы из Кёльна Golf, а на детской площадке — музыкальный спектакль «Евгений Онегин».

В парке «Красная Пресня» 25−26 июня пройдёт театральный фестиваль под открытым небом. Зрителей ждут Stand up, «Электрокабаре безумного Пьеро» от электротеатра и выступление хора Муравицкого. Для детей будут работать театр «Снарк», творческие объединения «9» и «Театр вкуса».

На День молодежи сад имени Баумана превратят в сцену для тотального театра. Действие будет происходить по всему парку, который станет естественной декорацией к спектаклю. Танцоры постараются обучить гостей основам современной хореографии. Музыкальным оформлением дня станут диджей-сеты электронной музыки.

В Перовском парке пройдет театральный марафон «Зелёная сцена» с представлениями и мастер-классами по росписи масок, лекцией по бизнесу и фестивалем еды.

На праздник в парке «Сокольники» фестивальная площадь будет разделена на четыре тематические зоны: в экстрим-зоне можно будет прокатиться на велосипедах и роликах, в кинолектории — послушать выступления, приуроченные к Году кино в России, в зоне граффити — посмотреть на профессиональные рисунки, а в бизнес-кластере — принять участие в дискуссиях с молодыми предпринимателями.

Спортивный выходной состоится в саду «Эрмитаж»: соревнование по трикингу, мастер-классы по паркуру, показательные выступления профессиональных атлетов и футболистов в дисциплине фристайл, открытая тренировка по прыжкам на батуте ожидают гостей праздника. В парке «Фили» День молодёжи также будет посвящен спорту: выступят чемпионы России по футбольному и баскетбольному фристайлу, скейтбордисты и представители направления BMX Flatland, чемпионы Москвы по трикингу.

Добавим, в «Кузьминках» пройдет турнир по уличным видам спорта, а в Таганском парке выступят молодые исполнители, экспериментирующие с электронной музыкой и инди-форматом.

В необычный дачный участок превратится парк «Садовники»: территорию украсят клумбами из бытовых предметов, арт-скворечниками, памятниками орудиям труда. В парке появится реплика скульптуры «Рабочий и колхозница», выполненная из носилок.

Напомним, День молодежи отмечается в России ежегодно 27 июня. В столице одновоременно отметят Всероссийский олимпийский день. Так, в Измайловском парке пройдет крупный турнир по пинг-понгу, зажигательная зарядка, интеллектуальное соревнование по русским шашкам и конкурс по воркауту.