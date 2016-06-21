Саратов, 21 июня, 2016, 13:44 — ИА Регнум. Официально информация об отставке Светланы Краснощековой пока не опубликована, но источники в областном правительстве уже сообщили СМИ о двух кандидатурах на пост министра, передает корреспондент ИА REGNUM.

saratov.bezformata.ru Саратовский министр культуры Светлана Краснощекова

Должность министра Светлана Краснощекова занимала с апреля 2012 года, но за этот относительно короткий срок запомнилась чередой скандалов. Самые громкие связаны с ее неоправданными поездками в Сингапур и Малайзию, которые ее ведомство предпочитало не афишировать. 21 июня — последний день работы Краснощековой на этом посту.

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Отставка Светланы Краснощековой стала событием прогнозируемым, но тем не менее вызвала бурное обсуждение в политбомонде. Руководство региона рассматривает две кандидатуры на ее кресло. По информации ИА «Взгляд-инфо», на кресло главы Минкульта претендуют замглавы администрации Вольского района по социальным вопросам Татьяна Гаранина и директор Саратовского академического театра оперы и балета Ренат Мухамедьяров. «Не исключено, что отставленный министр Краснощекова возглавит театр оперы и балета», — сообщил источник.

Отметим, самым скандальным эпизодом в деятельности министра Краснощековой стала бесполезная для региона, но дорогостоящая для бюджета поездка в Сигапур в окружении особо приближенных деятелей культуры.

Как сообщало ИА REGNUM в феврале 2015 года, в запросе саратовского «Общественного комитета по противодействию коррупции» за подписью председателя Владимира Гущина к региональному прокурору Владимиру Степанову было указано, что в Сингапур на конференцию, прошедшую 17−22 августа 2013 года, от Саратовской области было направлено трое — министр Краснощекова, директор областной научной универсальной библиотеки Людмила Канушина, а также директор академического театра драмы Владимир Петренко.

«Как минимум удивление вызывает поездка на мероприятие по теме «Будущее библиотек: бесконечные возможности» Владимира Петренко, — обратил внимание прокурора общественник Гущин. — Кроме того, поездка саратовских специалистов на данную конференцию вызвала массу вопросов, связанных с наличием коррупционной составляющей. По предварительной информации, всем участникам и гостям конференции от Саратовской области за бюджетный счет было полностью оплачено участие (включающее в себя авиаперелет, проживание в двухместном номере, транспортное обслуживание и др.), проезд (перелет) до Москвы и обратно, регистрационный взнос каждого участника (от 445 до 830 евро на одного человека), командировочные и прочие расходы. По данным, предоставленным организаторами конференции, делегаты проживали в одном из лучших пятизвездочных отелей Сингапура — «Grand Parkm Orchand», посещали все развлекательные экскурсии по Сингапуру, включенные в программу мероприятий. По предварительной информации, часть саратовской делегации кроме официальных торжественных мероприятий Конгресса проигнорировала посещение хотя бы одной из тематических сессий, проведенных на конференции».

Отметим также, что областная прокуратура не нашла нарушений антикоррупционного законодательства в действиях министра Краснощековой. В июне 2016 года прокурор региона Владимир Степанов был отправлен в отставку президентом РФ Владимиром Путиным, после чего в регионе произошло задержание сразу двух прокуроров по коррупционным делам.

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