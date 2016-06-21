Санкт-Петербург, 21 июня, 2016, 13:31 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ в ходе обысков в офисе саентологов доставили в правоохранительные органы около 10 человек, они могут быть задержаны, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

inforesist.org Сотрудник ФСБ

Уточняется, что это сотрудники организации. Их доставили в правоохранительные органы для беседы.

Обыски в рамках уголовного дела, возбужденного следственной службой петербургского управления ФСБ по статье «Незаконная предпринимательская деятельность» проходят в офисном здании на улице Бабушкина, 3 и на Невском проспекте, 51, а также в местах проживания подозреваемых.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня в Москве и Санкт-Петербурге ФСБ проводит масштабные следственные действия в рамках уголовного дела по статье «Незаконное предпринимательство», возбужденного в отношении саентологической церкви.

По неофициальным данным, сегодняшние следственные действия могут быть связаны с делом предпринимательницы Екатерины Заборских, передававшей крупные суммы заемных средств на нужды «Саентологической церкви».