Чебоксары, 21 июня, 2016, 13:20 — ИА Регнум. На предприятиях концерна «Тракторные заводы» по итогам I квартала 2016 года предприятия сработали убыточно. Общая сумма полученного ими убытка по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом возросла на 200 млн рублей и превысила 2,3 млрд рублей. Такие данные приводятся в релизе аппарата ГФИ по Чувашии по итогам рабочего совещания под председательством главного федерального инспектора по Чувашии Геннадия Федорова.

Пресс-служба ведомства Совещание у главного федерального инспектора по Чувашии

Предметом обсуждения стало финансово-экономическое положение на предприятиях концерна «Тракторные заводы». Было отмечено, что мониторинг ситуации на КТЗ проводится еженедельно, «в том числе по вопросам реструктуризации задолженности по синдицированному кредитному договору с Внешэкономбанком, получения кредитных средств для увеличения оборотных средств, производственной деятельности, выплаты заработной платы работникам и их занятости на данных предприятиях».

В релизе также приводится ряд цифр, характеризующих финансово-хозяйственное положение на предприятиях КТЗ. По данным ГФИ по Чувашии, на 1 июня общая сумма задолженности предприятий концерна составляла 3,83 млрд рублей, в том числе по выплате заработной платы — 269 млн рублей, перед бюджетом по налогам и сборам — 1,311 млрд рублей, пенсионным фондом — 1 млрд рублей, фондом соцстраха — 82 млн рублей, за потребленные энергоресурсы — 1,168 млрд рублей. На 16 июня на предприятиях концерна введен режим неполной занятости для 6306 работников (среднесписочная численность 8,8 тыс. человек), отмечается в релизе.

Участники совещания рассмотрели представленную стратегическую программу развития и финансового оздоровления предприятий концерна, реализуемые антикризисные мероприятия и меры государственной поддержки. По итогам состоявшегося обсуждения выработаны предложения заинтересованных правоохранительных структур, органов власти и территориальных внебюджетных фондов по обеспечению работоспособности предприятия «на ближайшую перспективу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2016 года на совещании в Чебоксарах было озвучено, что в 2015 году на предприятиях тракторного концерна объем отгруженной продукции относительно 2014 года снизился в 2,3 раза. Сумма полученного КТЗ убытка в 2015 году превысила 7,3 млрд рублей, объём кредиторской задолженности — около 83 млрд рублей. Заявлялось, что основные причины спада производства — сокращение спроса, отсутствие собственных и заёмных средств, высокая процентная нагрузка по действующим кредитным договорам, сокращение инвестиционных программ стратегических партнеров.

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29 марта премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провёл заседание наблюдательного совета Внешэкономбанка, где заявил, что принято решение о докапитализации ВЭБа на 150 млрд рублей. По словам премьера, эти деньги «позволят в 2016 году обеспечить финансовую устойчивость банка, исполнить ВЭБу обязательства по внешним заимствованиям на рынках капитала». На заседании также были рассмотрены вопросы «о финансировании целого ряда других сделок, в том числе касающихся концерна «Тракторные заводы» с целью пополнения оборотных средств», отмечалось в релизе.

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